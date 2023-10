Manifestation à Londres contre le projet de TotalEnergies en Afrique de l'Est

Pour cette dizaine de manifestants réunis devant le siège de Total à Londres, le projet du groupe en Afrique de l’Est doit cesser. Le géant pétrolier a en effet commencé les travaux pour le plus long oléoduc chauffé au monde. Il est destiné à transporter des hydrocarbures depuis Tilenga en Ouganda jusqu’à l’océan indien en traversant la Tanzanie sur plus de 1000 km. Les préjudices seraient énormes.

"Nous sommes devant le siège britannique de TotalEnergies, qui finance l'oléoduc d'Afrique de l'Est. Leur PDG participe cette semaine à un forum sur l'intelligence énergétique et y rencontre des banquiers, des politiciens et d'autres dirigeants du secteur pétrolier pour décider de la manière dont ils peuvent construire de nouvelles infrastructures pour les combustibles fossiles. Nous pensons que c'est inacceptable en cette période d'urgence climatique et nous sommes déterminés à stopper ce projet", explique Josie, organisatrice de Fossil Free London.

Accusé de "climaticide", "greenwashing ", homicide involontaire, expropriations abusives, ou encore harcèlement...Total est depuis 2019, sous le coup de plusieurs procédures judiciaires lancées par des ONG sur des sujets climatiques, environnementaux et sociaux.