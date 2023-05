TotalEnergies : une assemblée générale perturbée par les militants du climat

Le géant français de l'énergie TotalEnergies a défendu sa stratégie vendredi après que la police a gazé des militants du climat devant son assemblée annuelle et que le gouvernement français a exhorté l'entreprise à accélérer le passage aux énergies renouvelables.

La manifestation couronne une série de réunions d'actionnaires tumultueuses dans de grandes entreprises européennes alors que les militants intensifient la pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent leur empreinte carbone.

"Le climat est au cœur de nos préoccupations", a déclaré le directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, à quelques centaines de personnes présentes dans une salle de concert de la capitale française.

Il a déclaré que son groupe avait fait plus que d'autres pour investir dans les énergies renouvelables.

Mais comme la demande mondiale de pétrole augmente et que "si TotalEnergies ne répond pas à cette demande, d'autres le feront à notre place".

Plus tôt dans la matinée, la police française a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui avaient réussi à s'asseoir par terre devant le lieu, la salle Pleyel, mais ont ignoré trois avertissements de se déplacer.

Pouyanne a dit regretter d'avoir dû "prendre des mesures exceptionnelles tant pour faire appel à la police que pour contrôler strictement l'accès à cette assemblée".

Quelques centaines de manifestants, cependant, sont restés de chaque côté de la rue bloqués par la police à l'extérieur du lieu, alors que les actionnaires entraient dans la salle.

La police a déclaré que quatre personnes avaient été arrêtées.

"Tout ce que nous voulons, c'est renverser Total", ont scandé les manifestants.

En référence à la hausse des températures mondiales, ils ont également beuglé : "Un, deux et trois degrés, nous devons remercier Total".

Certains ont versé un liquide noir sur leur tête.

"Aller plus vite"

L'entreprise voulait éviter le chaos de l'année dernière lorsque des militants ont empêché certains actionnaires d'assister à l'assemblée annuelle.

Cette année, l'entreprise a placé des écrans en plexiglas de deux mètres (6,5 pieds) de haut pour séparer les orateurs sur scène des membres du public dans la salle de concert.

Il a également interdit aux participants et aux journalistes d'utiliser leur smartphone à l'intérieur de la salle.

Les militants pour le climat s'impatientent de plus en plus avec les majors pétrolières et les autres entreprises quant à leur impact sur la planète.

Les géants de l'énergie ont enregistré des bénéfices records l'année dernière alors que la guerre de la Russie en Ukraine a fait grimper les prix du pétrole et du gaz.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe britannique Shell mardi, des militants ont chanté "Go to hell Shell!"

TotalEnergies prévoit d'allouer un tiers de ses investissements aux sources d'énergie bas carbone et d'atteindre 100 gigawatts de capacité d'électricité renouvelable d'ici 2030.