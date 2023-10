"The Kitchen" : Daniel Kaluuya présente son premier film à Londres

Daniel Kaluuya a présenté la première mondiale de son premier long métrage, "The Kitchen", lors de la soirée de clôture du festival du film de Londres (BFI), dimanche.

L'acteur britannique Daniel Kaluuya, était présent sur le tapis rouge du festival du film de Londres aux côtés de son coréalisateur Kibwe Tavares, du producteur Daniel Emmerson et de plusieurs acteurs du film, dont la star Kane Robinson et le nouveau venu Jedaiah Bannerman.

Le film se déroule dans un Londres dystopique où tous les logements sociaux ont été interdits. Le film suit les résidents d'une communauté appelée The Kitchen, qui refusent de déménager.

M. Tavares a déclaré que l'histoire a vu le jour "parce que nous voulions parler de notre ville natale".

Les acteurs du film sont venus sur le tapis pour soutenir le film et Kaluuya, qui a déclaré : "Je veux qu'ils se détendent, qu'ils profitent de ce moment et qu'ils soient présents".

Tous les acteurs s'accordent à dire que Kaluuya, qui a coécrit et coréalisé le film, a été l'un des éléments qui les ont incités à accepter le projet.

Le nouveau venu Jedaiah Bannerman, qui joue le rôle de Benji, un garçon de 12 ans qui a perdu sa mère et qui est à la recherche d'une famille, a déclaré : "C'est un homme extraordinaire. C'est un génie. Lui et Kib sont des génies comme ça, pour les choses qu'ils voient. Je ne sais pas comment ils font.

Bannerman a ajouté à propos de ses efforts : "J'étais évidemment sous le coup de l'émotion. J'ai perdu quelqu'un qui m'était proche, alors j'ai utilisé cette émotion et je l'ai vécue avec Benji. Voir comment Benji se sentait en étant négligé".

L'acteur Hope Ikpoku Jnr a fait écho à ce sentiment en déclarant : "J'ai lu le scénario, j'ai vu que DK était impliqué et je suis un grand fan de DK, donc tout ce dans quoi DK est impliqué, si je peux avoir une chance d'y participer, je l'ai fait".

Le footballeur Ian Wright, qui a accepté son premier rôle d'acteur pour "The Kitchen", a déclaré : "(Kaluuya) a essayé de me mettre dans un état d'esprit où je peux comprendre l'émotion de ce qui est nécessaire à ce moment-là, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux et a été un beau voyage pour moi de faire quelque chose de si différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je peux parce que je respecte totalement l'art de l'acteur, vous savez, alors que Daniel m'en donne un petit avant-goût, c'était vraiment, c'est très émouvant pour moi. J'ai vraiment adoré. "

Demmy Ladipo, qui fait également partie de la distribution, a déclaré : "C'est littéralement incroyable. C'est tellement fou, parce que le truc, c'est que tu es en train de jouer et tu as Daniel Kaluuya dans l'oreille qui te donne les meilleurs conseils que tu n'aies jamais entendus. C'est surréaliste, honnêtement. C'est ce dont on rêve en tant qu'acteur".

Il a ajouté, à propos de la première au festival du BFI : "C'est là qu'il fallait faire la première. Pour moi, c'est. C'est là qu'il doit être. Il s'agit en grande partie d'une lettre d'amour à Londres. Et j'ai l'impression que Londres est aussi un personnage du film. Donc, vous savez, c'est, c'est tellement important que ce soit ici. C'est tellement important parce qu'il s'agit de la communauté et de nous."