Guerre Israël-Hamas : des milliers de morts, le bilan s'alourdit

**Quatre jours après l’attaque du Hamas contre Israël, le bilan ne cesse de s’alourdir. En Israël, plus de 1 200 personnes ont été tuées, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Alors que côté palestinien, plus de 900 personnes sont mortes, d'après les autorités locales. **

Un peu plus peut-être même. Et pour cause, l'armée israélienne a annoncé mardi avoir récupéré les corps de 1 500 combattants du Hamas dans les zones voisines de Gaza.

Au total, la guerre a déjà fait plus de 3 600 morts de part et d'autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens. Des étrangers ne sont pas épargnés.

Des pays commencent à évacuer leurs ressortissants. Plus de 300 nigérians qui s'étaient réfugiés en Jordanie depuis Israël ont été rapatriés selon les autorités de Lagos. Le Kenya dit avoir retrouvé tous ses ressortissants en Israël et ouvert une ligne pour les appels de détresse.

Sur le terrain, des humanitaires alertent sur la situation jugée catastrophique dans la bande de Gaza. Le territoire contrôlé par le Hamas depuis 2007 est privé d’eau, de nourriture et d’électricité depuis le si7ge total imposé par Israël.