Comores : l'élection présidentielle fixée au 14 janvier

Aux Comores la prochaine élection présidentielle se tiendra le 14 janvier. Un second tour est prévu le 25 février.

Alors que le chef d'Etat sortant et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, est candidat à sa réélection, la plus grande coalition d'opposition dénonce un scrutin "joué d'avance" et a menacé de le boycotter.

"Nous ne participerons pas à une énième mascarade électorale", avait déclaré Mohamed Ali Soilihi, chef de file du Front commun élargi, qui rassemble les principaux partis d'opposition de cet archipel de l'océan Indien.

Condamnés à l’exil, une grande partie des opposants comoriens s'organisent aujourd'hui depuis l'étranger.

La justice comorienne a rejeté début septembre un recours réclamant que le droit de vote de la diaspora soit garanti.

Elu en 2002, en 2016 puis en 2019, le colonel et ancien chef d'état-major de l'armée Azali Assoumani, 64 ans, a toujours trouvé des parades pour rester au pouvoir : il a dissous la Cour constitutionnelle et modifié la Constitution en 2018 pour étendre à deux mandats la durée de la présidence.