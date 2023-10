Soudan : 10 civils tués dans un pilonnage des paramilitaires à Khartoum

Dix civils ont été tués et 11 blessés mardi à Khartoum dans un bombardement des forces paramilitaires qui a touché des habitations, une mosquée et un centre médical, ont indiqué des militants.

Selon un comité de résistance local, l'un des groupes qui organisent l'entraide entre les habitants dans le pays en guerre, "des obus sont tombés dans le quartier d'al-Samrab, dans le nord de Khartoum".

"Des obus ont touché des maisons, une mosquée et un centre médical", a indiqué cette source par téléphone à l'AFP à Port-Soudan, dans l'est du pays. "Dix civils ont été tués et 11 blessés dans le bombardement mené par les Forces de sécurité rapide (FSR)", a-t-elle ajouté.

Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhane et les FSR de Mohamed Hamdan Daglo, deux généraux en lutte pour le pouvoir, a fait environ 7 500 morts, selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location & Event Data Project. Ce bilan est néanmoins considéré comme très largement sous-estimé en raison des difficultés d'accès sur le terrain.

Le conflit a également fait plus de cinq millions de déplacés et réfugiés et aggravé la crise humanitaire et sanitaire dans le pays, l'un des plus pauvres au monde désormais ravagé par la dengue et le choléra.

Jusqu’à présent, tous les efforts diplomatiques entrepris par plusieurs parties, dont les Etats-Unis et l’Arabie saoudite, n’ont pas réussi à mettre un terme aux combats.