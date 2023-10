Kenya : le MV Logos Hope, la "bibliothèque flottante", à quai à Mombasa

Le plus grand salon du livre flottant du monde, avec une collection variée de plus de 5 000 livres, est à quai dans la ville portuaire kényane de Mombasa depuis sept semaines, offrant aux lecteurs passionnés une occasion exceptionnelle d'apprentissage et de découverte.

L'équipage du navire est convaincu que les visiteurs y trouveront leur compte.

"Je crois qu'il y a un livre pour tous ceux qui visitent le navire," soutient Constanza Figueroa, membre de l'équipe de préparation préliminaire.

Le MV Logos Hope est arrivé dans ce pays d'Afrique de l'Est après une escale aux Seychelles. Les visiteurs peuvent librement explorer sa sélection enrichie par leurs nombreux fournisseurs.

"Nous travaillons en partenariat avec différentes entreprises. Elles nous accordent des réductions sur différents types de livres. Nous avons également la possibilité d'obtenir certains livres à un prix très réduit, ce qui nous permet de les vendre à un meilleur prix," explique Alessandro Dal Casro, chargé des relations avec les médias, MV Logos Hope

Le navire redéfinit le concept des librairies fixes par cette aventure mondiale.

L'équipage bénévole est composé de plus de 50 nationalités différentes.

Cependant, le fait d'être loin de chez soi n'est pas sans poser quelques difficultés.

"Personnellement, ma maison me manque. C'est l'un des défis. Ma famille me manque. J'ai hâte de les revoir aussi. Mais comme je l'ai dit, il y a tant de pays, tant d'origines différentes. Vous imaginez bien que c'est difficile, mais c'est ainsi que nous partageons, que nous espérons, que nous essayons d'apprendre les uns des autres et que nous essayons, peut-être simplement, de penser d'un autre point de vue, ce qui vous fait beaucoup grandir," témoigne Constanza Figueroa, membre de l'équipe de préparation préliminaire.

L'arrivée historique du MV Logos Hope a été accueillie favorablement par les Kényans avides de savoir.

"Je pense que c'est un moyen formidable et unique de promouvoir l'alphabétisation. Je lui donne un coup de pouce parce qu'elle suscite l'intérêt et que les gens aiment venir dans un endroit où ils ne sont jamais allés, surtout sur un bateau," ajoute Edward Ouda, visiteur.

Il y a tout juste huit mois, une université flottante ultramoderne, le MV World Odyssey, a également débarqué sur les côtes du pays.

Le MV Logos Hope a visité plus de 200 ports depuis le début de ses opérations en 1970.

À partir de Mombasa, il visitera d'autres ports le long de la côte est de l'Afrique, dans le but de partager du savoir et de l'espoir où il accostera.