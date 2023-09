Libye : "la plupart des morts auraient pu être évitées", selon l'ONU

Le représentant permanent de la Libye auprès de l'ONU Taher El-Sonni, a qualifié les inondations dévastatrices qui ont frappé l'est de ce pays de "phénomène inédit en Libye".

De son côté, Petteri Taalas, Directeur de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU a lui estimé que la plupart des morts auraient pu être évités si le service météorologique avait fonctionné normalement. Les autorités chargées de la gestion des situations d'urgence avaient procéder à l'évacuation des citoyens. Les années de conflit en Libye ont en effet détruit le réseau d'observation météorologique.

"Je ne peux donc pas vraiment confirmer les chiffres définitifs, mais il s'agit vraiment d'un niveau de magnitude élevé. Et je crains que nous n'entendions des chiffres vraiment importants, peut-être même plus que ce qui a été confirmé jusqu'à présent" a expliqué Taher El-Sonni.

Les autorités de l'Est de la Libye, jeudi dans la ville de Benghazi, ont approuvé un budget de près de 2 milliards de dollars pour aider les zones touchées par les inondations alors que le nombre de morts a atteint 11 000.

Le Parlement a également annoncé la formation d'un comité chargé de suivre les mesures à prendre pour faire face aux conséquences des inondations.

Au niveau international, l'Union européenne a annoncé être sur le point de débloquer un peu plus de 500 000 dollars pour couvrir les besoins les plus urgents, ajoutant qu'une aide supplémentaire pourrait être envoyée dans les heures et les jours à venir.

L'Organisation mondiale de la santé a promis de débloquer 2 millions de dollars de son Fonds d'urgence pour les situations d'urgence afin de venir en aide à la Libye.

Notant que l'OMS a également activé son réseau d'équipes médicales d'urgence. Huit pays et organisations ont déjà offert leur aide en envoyant des équipes sur le terrain.