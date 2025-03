Le Mali à l'épreuve de la crise énergétique

Assis derrière sa table de réparation de téléphones au Grand Marché de Bamako, Bourama Doumbia attend impatiemment l'arrivée de ses clients.

Il y a un an, son atelier de réparation de téléphones était plein à craquer à toute heure de la journée, mais les coupures d'électricité dans la capitale malienne ont perturbé son activité, qui est aujourd'hui au point mort.

"Avant (l'année dernière), nous pouvions rester 38 heures sans électricité, mais maintenant, nous avons du courant pendant une certaine période de la journée, et je m'organise pour pouvoir terminer mon travail avant que l'électricité ne soit à nouveau coupée", a-t-il déclaré.

"En ce moment, il y a moins de coupures de courant que l'année dernière, mais en ce qui concerne les clients, il y en a très peu pour l'instant", a-t-il ajouté.

Bien que les coupures d'électricité soient actuellement moins nombreuses que l'année dernière, la crise énergétique, qui a atteint des niveaux sans précédent, continue d'affaiblir l'économie malienne, déjà ébranlée par les conséquences de deux coups d'État depuis 2020 et par les attaques de groupes séparatistes armés du nord ou de djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

"La demande de la population a augmenté de 4 à 10 % et l'actuel fournisseur d'énergie EDM (société malienne d'électricité) n'a pas été en mesure de répondre à cet écart", explique Beverly Ochieng, analyste chez Control Risks.

Face aux coupures récurrentes du principal fournisseur d'électricité, EDM, qui s'appuie principalement sur des groupes électrogènes et du diesel, des idées de mini-centrales solaires commencent à émerger dans les villages les plus reculés du Mali, qui restent épargnés par les groupes armés hostiles au régime militaire au pouvoir dans le pays.

Le taux d'électrification rurale au Mali n'est que de 25 %, selon l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale (AMADER).

Depuis 2021, le petit village de Karan, près de la frontière entre le Mali et la Guinée, avec une population de 3 000 habitants, bénéficie d'une mini-centrale solaire de 18 KW, alimentée par 114 panneaux solaires et 72 batteries de stockage d'énergie, que la centrale distribue dans tout le village via des câbles installés sur des poteaux en bois.

L'énergie fournie par cette centrale solaire a eu un impact positif sur les commerces, dont une boulangerie.

Samba Diakité, boulanger à Karan, a déclaré que la mini-centrale a eu un impact positif sur son activité.

"Les coûts de diesel et d'entretien étaient élevés, et lorsque le moteur tombait en panne, je devais arrêter de travailler pendant plusieurs jours pour faire venir des mécaniciens de Bamako (à 100 km) afin de réparer la machine", explique M. Diakité, qui a pu économiser de l'argent grâce à la centrale solaire installée dans le village.

Au Mali, des études ont montré que pour atteindre l'accès universel à l'électrification, un investissement d'environ 1,3 milliard de dollars est nécessaire, dont 42 % pour l'extension des réseaux existants et 52 % pour l'investissement dans les mini-réseaux.

Cependant, malgré le fait que l'énergie solaire commence à pénétrer le pays par le biais de mini stations solaires, le Mali, comme les autres pays du Sahel que sont le Niger et le Burkina Faso, tous dirigés par des régimes militaires, risque de rester dépendant des ressources non-renouvelables qui ont déjà été établies, bien que de manière peu fiable.

La transition vers les énergies propres ne sera effective que dans les 10 à 15 prochaines années, estiment les analystes.