Afrique du Sud : Eskom freine l’utilisation du parc solaire à Frankfort

Les habitants de Frankfort en Afrique du Sud sont en colère. La Haute Cour a statué en faveur d'Eskom, résultant en la fermeture du parc solaire exploité par la Rural Free State qui permettait de réduire l’impact des délestages records qui frappent le pays.

"Le tribunal refuse ou Eskom refuse qu'on continue. Cela signifie des délestages, et avec les délestages, cela signifie que les entreprises souffriront, certaines d'entre elles devront envisager de fermer boutique parce qu'elles seront alors dépendantes du diesel qui est cher. Et cela signifiera egalement des pertes d'emplois pour la communauté de Mafube," explique Gugu Mokoena, directrice générale du distributeur privé d'électricité, Rural Free State.

Cette décision intervient le jour où Eskom annonce être contraint de mettre en œuvre la phase 6 de délestage soit une coupure d’électricité durant quatre heures consécutives près de 18 fois par jour pendant quatre jours.

Gary Mbundire, directeur d'une ferme, fait le bilan des pertes accumulées par manque de ventilation.

"Nous avons perdu des poulets, lors du premier cycle de delestage, en janvier. J'ai perdu plus ou moins 5 000 poulets, dans les trois poulaillers. Il y a eu une forte mortalité dans le poulailler 1, une forte mortalité dans le poulailler 2 et une forte mortalité dans le poulailler 3 à cause du délestage," déplore M. Mbundire.

La petite ville agricole était alimentée par l'énergie solaire depuis février afin d'atténuer l'impact des coupures de courant paralysantes à l'échelle nationale.

Certains commerçants, fortement impactés se disent prêts à faire le necessaire pour contrer cette décision.

"S'ils ne nous autorisent pas à utiliser la ferme solaire ou notre propre électricité, nous n'avons pas le choix, nous devrons nous faire justice nous-mêmes et c'est une question de survie. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas permettre à Eskom et à la compagnie régulatrice d'électricité de nous empêcher de résoudre le problème créé par Eskom. Ils ne peuvent pas produire d'électricité et nous ne sommes pas autorisés à utiliser l'électricité que nous produisons. Cela n'a aucun sens," s'indigne l'agriculteur Hans Pretorius.

Cette bataille judiciaire reflète les frustrations liées à la pénurie d'énergie dans le pays.

Selon les critiques, il illustre les problèmes rencontrés par les entreprises privées qui proposent des solutions.