Le Premier ministre libyen rejette la normalisation avec Israël

Le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah, basé à Tripoli, rejette la perspective d’une normalisation des relations avec Israël. Cette déclaration intervient après l’annonce d’une réunion secrète, qui s’est tenue à Rome entre la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Mangoush, et son homologue israélien, Eli Cohen.

Lors d'un conseil des ministre, Abdul Hamid Dbeibah a déclaré : " (j'affirme) notre rejet catégorique et complet de toute forme de normalisation, et notre parti pris total en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause. "

Depuis la chute du dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011, le gouvernement de Tripoli soutenu par l’ONU et l’administration rivale de l’Est de la libye, sont restés hostiles à Israël, selon Dbeibah, qui a ajouté : "Malgré tout ce qui est arrivé à notre peuple, il s'accroche toujours à ses principes et à son identité. D'ailleurs, d'ici, je porte l'entière responsabilité de notre gouvernement, quels que soient les erreurs commises et les responsables."

La déclaration du ministre israélien des affaires étrangères avait déclenché des manifestations de colère dans plusieurs villes libyennes. Des manifestants avaient pris d’assaut le siège du ministère des Affaires étrangères et incendié la résidence du Premier ministre à Tripoli. La ministre Najla Mangoush été démise de ses fonctions.