Algérie : la Chine va déployer un réseau de 6 000 kilomètres de lignes ferroviaires

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé au début du mois, un important programme de réalisation de lignes ferroviaires dans le cadre d’un partenariat algéro-chinois.

Il s’agit de réaliser 6 000 kilomètres de lignes ferroviaires du Nord au Sud et d’Est en Ouest, afin de de mettre en place un maillage du territoire national.

Karim Allam, économiste algérien estime que "le développement de 6 000 kilomètres de voies ferrées permettra à l'Algérie de connaître une croissance économique phénoménale."

L'ambitieux projet ferroviaire fait partie d'une coopération plus large entre les deux pays dans le cadre de l'initiative Belt and Road (BRI), un vaste chantier proposé par la Chine et destiné à stimuler le commerce et les échanges mondiaux en améliorant les infrastructures et la connectivité.