Afrique du Sud : les importations de panneaux solaires chinois en hausse

Au cours du premier semestre de 2023, l'Afrique du Sud a quadruplé ses importations de panneaux solaires en provenance de Chine, pour atteindre 3,4 GW ce qui, au pic de production, correspond à la capacité de production totale de certaines centrales électriques appartenant à l'entreprise publique du pays.

Selon une étude réalisée par Ember, un groupe de réflexion britannique traitant de l'énergie, les exportations chinoises d'énergie photovoltaïque ont augmenté d'un tiers, atteignant 114 GW au cours des six premiers mois de l'année.

L'Europe est le plus grand importateur, avec plus de la moitié (52,5 %), mais la croissance la plus rapide des importations est enregistrée en Afrique et au Moyen-Orient. L'Afrique du Sud est le principal moteur de la croissance des importations en Afrique qui ont augmenté de plus de 50 %.

L'Afrique du Sud est le principal moteur de la croissance des importations de panneaux solaires chinois en Afrique (qui ont plus que doublé, avec une augmentation de 187 %).

Le pays a également enregistré la deuxième plus forte augmentation (438%), ou pourcentage de croissance, des importations après l'Europe.

_"Au cours des 12 derniers mois, l'Afrique du Sud a importé 4 GW de panneaux solaires de Chine, qui produiraient de l'électricité _équivalant à environ 3 % de sa demande annuelle", lit-on dans le rapport.

Le rapport mentionne aussi des "délestages fréquents", c'est-à-dire des coupures d'électricité planifiées, qui peuvent atteindre 12 heures par jour sans électricité, comme un facteur contribuant à l'augmentation des installations solaires.