Libye : au moins 2 morts dans des combats à Tripoli

Deux personnes ont été tuées en Libye lors d'affrontements violents, opposants deux groupes armés : la « Brigade 444" et la "Force al-Radaa », qui se sont affrontés dans plusieurs secteurs de la banlieue Est de Tripoli. Une source hospitalière a annoncé un premier bilan de deux morts et plus de 30 blessés.

Des tirs nourris notamment à l'arme lourde ont retenti à Ain Zara (au sud-est de Tripoli) avant de s'étendre à d'autres secteurs près de l'aéroport et de l'université de Tripoli, où les cours ont été suspendus.

Selon des médias locaux, des véhicules blindés et pickups armés se sont déployés à l'est et au sud de Tripoli après l'interpellation du chef de la Brigade 444, Mahmoud Hamza, à l'aéroport de Mitiga, contrôlé par la Force al-Radaa.

La Brigade 444 dépend du ministère de la Défense et contrôle les routes reliant Tripoli au sud du pays.

La Force al-Radaa est quand à elle, une puissante milice qui fait office de police à Tripoli, organe de sécurité indépendant des ministères de l'Intérieur et de la Défense, elle contrôle le centre et l'est de Tripoli ainsi que la base aérienne de Mitiga, l'aéroport civil et une prison.

La Manul, la mission de l'ONU en Libye, a indiqué dans un communiqué "suivre avec inquiétude" ces évènements et "leur impact sur les civils", appelant à une "désescalade immédiate", au "dialogue" et à "préserver les progrès accomplis sur le plan de la sécurité ces dernières années".

En juillet et août 2022, des affrontements entre al-Radaa et d'autres groupes armés avaient fait une cinquantaine de morts à Tripoli.