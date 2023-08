Libye : l'Union africaine exprime sa "grande inquiétude"

L'Union africaine (UA) a exprimé jeudi sa "grande inquiétude" après les affrontements meurtriers entre groupes armés en Libye et a appelé à "l'arrêt immédiat" des hostilités qui ont fait 55 morts et 146 blessés à Tripoli.

L'UA "suit avec une grande inquiétude les développements de la situation sécuritaire à Tripoli qui se sont soldés par de nombreuses pertes en vies humaines et beaucoup plus de blessés", a déclaré le président de la commission de l'institution, Moussa Faki Mahamat, dans un communiqué publié sur le réseau X (anciennement Twitter).

De violents combats à l'arme lourde, les plus graves depuis un an en Libye, ont opposé lundi et mardi deux influents groupes armés dans la capitale après l'arrestation d'un colonel de l'une de ces deux factions. Un accord de cessez-le-feu a été conclu mais la situation reste tendue.

Dans son communiqué, M. Faki Mahamat exhorte "toutes les parties prenantes" à "l'arrêt immédiat de toutes les hostilités" et insiste sur "l'impérieuse nécessité de poursuivre les efforts en cours pour la réconciliation nationale". "Il n'y a aucune solution militaire à la crise libyenne", a-t-il ajouté.

Le pays d'Afrique du Nord, qui regorge de pétrole, est plongé dans un chaos sécuritaire depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, alimenté par une prolifération de factions aux allégeances mouvantes.

La Libye est actuellement dirigée par deux gouvernements rivaux : celui d'Abdelhamid Dbeibah à Tripoli, reconnu par l'ONU, et un autre dans l'Est, soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar.

Les deux groupes qui se sont affrontés à Tripoli, la brigade 444 et la Force al-Radaa, figurent parmi les plus puissants de Tripoli. Fin mai, des combats entre ces deux groupes avaient fait des blessés. En juillet et août 2022, une cinquantaine de personnes avaient péri dans des affrontements entre la Force al-Radaa et d'autres groupes dans la capitale.