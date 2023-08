Éthiopie : le PAM "teste" la reprise de son aide alimentaire au Tigré

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a annoncé mardi à l'AFP avoir lancé depuis fin juillet des "tests" en vue de reprendre la distribution d'aide alimentaire à la région éthiopienne du Tigré, qu'il avait suspendue en mai pour des détournements.

Le PAM, ainsi que l'agence d'aide internationale du gouvernement américain USAID, ont suspendu début mai leur aide alimentaire à la région septentrionale du Tigré, ravagée par deux ans de guerre, avant d'étendre le mois suivant cette décision à l'ensemble de l'Éthiopie, en raison de détournements "généralisés et coordonnés".

"Le 31 juillet, le Programme alimentaire mondial a commencé à tester et à vérifier des contrôles et des mesures renforcés pour fournir une aide alimentaire dans quatre districts du Tigré, afin de garantir que l'aide alimentaire parvienne aux personnes les plus vulnérables", selon un communiqué transmis à l'AFP, précisant avoir "distribué des sacs de blé pré-emballés de 15 kg à un peu plus de 100 000 personnes éligibles à l'aide".

Le PAM a également annoncé avoir repris l'enregistrement des bénéficiaires de l'aide alimentaire et mis en place un "marquage des sacs pour permettre un suivi précis des denrées". L'organisation a prévu de déployer des mesures similaires dans d'autres districts du Tigré, ainsi que dans les régions Amhara, Afar et Somali, sans préciser le calendrier.

Dans une réponse à l'AFP, l'USAID a déclaré mardi que "l'aide alimentaire américaine en Éthiopie reste suspendue", tout en assurant travailler "en étroite collaboration avec le PAM". Les autorités américaines ont déclaré qu'elles pensaient que ce vol pourrait être le plus important détournement de dons alimentaires jamais réalisé.

Des travailleurs humanitaires ont déclaré à l'AP que des fonctionnaires éthiopiens étaient très impliqués. Le gouvernement éthiopien a rejeté comme une propagande nuisible la suggestion qu'il porte la responsabilité principale et a accepté une enquête conjointe.

Entre novembre 2020 et novembre 2022, le Tigré a été le théâtre d'une guerre meurtrière entre les autorités fédérales et les autorités rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie. Durant le conflit, le Tigré et ses six millions d'habitants ont été longtemps privés d'assistance.

La distribution d'aide avait progressivement repris, avant sa suspension par le PAM et l'USAID. Les autorités éthiopiennes avaient critiqué la suspension des aides alimentaires, affirmant que cela "punit des millions de personnes".

L'Agence américaine pour le développement international a répondu par écrit à l'AP que la reprise de l'aide du PAM n'était pas financée par les États-Unis, qui maintiennent leur suspension. Elle a précisé que le programme du PAM était financé par la Banque mondiale.

"Nous nous engageons à reprendre l'aide alimentaire aussi rapidement que possible, une fois que nous aurons la certitude que notre aide atteint les personnes les plus vulnérables auxquelles elle est destinée", a déclaré l'USAID, ajoutant que le secrétaire d'État Antony Blinken s'est entretenu avec le Premier ministre Abiy Ahmed afin de "faire avancer ces questions".

Environ 20 millions de personnes, soit 16% des 120 millions d'Ethiopiens, dépendent de l'aide alimentaire, estimait fin mai l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha), en raison des conflits et d'une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique qui ont provoqué le déplacement de 4,6 millions de personnes à travers le pays.

De nombreux Tigréens ont été forcés de sauter des repas à cause de la suspension de l'aide alimentaire, d'autres à se prostituer pour se procurer de la nourriture, a estimé vendredi Ocha. L'Éthiopie accueille aussi sur son sol près d'un million de réfugiés venus majoritairement du Soudan du Sud, de Somalie et d'Érythrée.

Certains groupes humanitaires et chefs religieux éthiopiens ont rejoint les appels à la reprise de la distribution de l'aide alimentaire dès que possible.

"Les gens meurent de faim. Ces dernières semaines, la faim a tué des centaines de personnes dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, en raison de la pénurie alimentaire. Ce n'est ni humain ni moral", a déclaré Alistair Dutton, secrétaire général de Caritas Internationalis, dans un communiqué publié en juillet.

Les États-Unis ont déclaré à l'AP qu'ils étaient horrifiés par les rapports sur la faim.

Répondant aux critiques, Samantha Power, administratrice de l'USAID, a déclaré le mois dernier que "la suspension de l'aide alimentaire à un moment de grande vulnérabilité est une chose absolument déchirante à laquelle aucun d'entre nous ne souhaiterait participer, ou avec laquelle nous aurions quelque chose à voir". Mais elle a ajouté qu'"on ne peut pas être sûr que la nourriture que nous apportons à l'Éthiopie, et que les contribuables américains paient, atteigne réellement ce peuple vulnérable".