Ouganda : au moins 20 morts dans un naufrage sur le lac Victoria

Au moins 20 personnes sont "confirmées mortes"près qu'un bateau de transport de marchandises a chaviré mercredi sur le lac Victoria, dans le sud de l'Ouganda, a annoncé la police, selon laquelle l'accident a été causé par "une surcharge et le mauvais temps".

Neuf passagers sur les 34 que comptaient "supposément" l'embarcation ont été secourus et des opérations se poursuivent pour rechercher d'éventuels survivants, a ajouté la police dans un communiqué posté dans l'après-midi sur Twitter, rebaptisé "X".

Le bateau, qui transportait "des sacs de charbon de bois, des aliments frais et du poisson entre autres", s'est renversé vers 05H00 locale (02H00 GMT).

La police a appelé "la population qui voyage sur l'eau à toujours porter des gilets de sauvetage et à ne pas surcharger les navires".

Les accidents de bateau ne sont pas rares en Ouganda, pays d'Afrique de l'Est doté de nombreux lacs, et les bilans se retrouvent souvent alourdis par le fait que les passagers ne portent pas de gilets de sauvetage et que nombre d'entre eux ne savent pas nager.

Les bateaux ne sont par ailleurs pas toujours bien entretenus.

En novembre 2018, au moins 32 personnes étaient mortes en Ouganda dans le naufrage d'un bateau où était organisée une fête sur le lac Victoria, plus grand lac d'Afrique (70.000 km2), à cheval sur la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya.

En septembre de cette année-là, plus de 200 personnes étaient mortes dans le naufrage d'un ferry, le Nyerere, ayant coulé au large de la rive tanzanienne du lac.

Le 25 décembre 2020, au moins 26 personnes étaient mortes dans un naufrage d'un bateau de passagers sur un autre lac d'Ouganda, le lac Albert, qui marque la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC).