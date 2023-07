Au moins 9 morts dans le crash d'un avion civil à Port Soudan

Neuf personnes sont mortes dimanche soir dans le crash d'un avion à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du pays.

Un enfant a survécu au crash de cet avion civil antonov, alors que quatre soldats sont morts. Selon l'armée l'accident serait dû à des raisons techniques. Cet aéroport est le seul encore fonctionnel dans ce pays ravagé depuis plus de trois mois par une guerre civile qui oppose régulièrement les armées des généraux Abdel Fattah Al-Burhan et Mohamed Hamdane Daglo.

La guerre a déjà fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés.

Au 100e jour des combats, l'armée a déployé des forces d'infanterie à Khartoum pour lancer des opérations terrestres contre les Forces de Soutien Rapide. De plus, elle a établi des camps d'entraînement pour recruter des volontaires dans les États du nord, de l'est et du centre du Soudan.

Ce lundi, la coalition pro-démocratie des Forces pour la Liberté et le Changement (FFC) se réunit au Caire pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan. Les leaders politiques devraient définir une nouvelle feuille de route politique pour rétablir un gouvernement de transition civil.