L’ONU alerte sur des vagues de chaleur intense

L'ONU a appelé mardi le monde à se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, invitant chaque individu à élaborer ses propres "plans de lutte" pour affronter les températures extrêmes.

En Amérique du Nord, en Asie, en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen, les températures vont dépasser les 40°C pendant plusieurs jours cette semaine.

"Nous assistons à une augmentation continue de la fréquence, de la durée et de l'intensité des vagues de chaleur, ce qui est tout à fait conforme à la science du réchauffement climatique et aux rapports du GIEC. L'intensité de ces événements va continuer à augmenter et le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses", explique John Nairn, spécialiste des conditions météorologiques extrêmes et du climat.

La semaine dernière, le Maroc et l'Algérie ont enregistré des températures parmi les plus élevées du continent, avec respectivement 47,5 et 48 degrés Celsius.

La sécheresse historique qui sévit dans la région de la corne de l'Afrique ne cesse d'empirer. Près de 23 millions de personnes y sont confrontées à l'insécurité alimentaire.

"L'un des phénomènes notables que nous avons observés est que le nombre de vagues de chaleur simultanées dans l'hémisphère nord a été multiplié par six depuis les années 1980. Cette tendance ne montre aucun signe de diminution. Il convient également de noter que juillet et août sont les mois les plus critiques pour les vagues de chaleur extrême. Elles ont déjà touché l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, l'Afrique, le Moyen-Orient et maintenant l'Europe. L'heure n'est plus à la plaisanterie. La tendance est à la hausse," ajoute le spécialiste des conditions météorologiques extrêmes et du climat.

Selon les experts, les gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur seraient à l'origine du réchauffement climatique et autres anomalies liés au climat.

Les gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote jouent un rôle crucial en empêchant une partie du rayonnement solaire d'être renvoyé dans l'espace.

Lorsque ce cycle est équilibré, il maintient la planète à une température vivable.

Mais, une augmentation insoutenable des quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère signifie que davantage de chaleur y est piégée, ce qui crée non seulement un réchauffement global, mais aussi d'autres anomalies climatiques.