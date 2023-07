Hollywood : "double grève" historique des acteurs et scénaristes

Les acteurs d’Hollywood ont voté pour faire grève et rejoindre le mouvement de contestation initié par les scénaristes en mai 2023.

Après des négociations terminées sans accord sur les revendications du syndicat des acteurs d’Hollywood, la Screen Actors Guild Sag-Aftra qui représente 160 000 artistes a voté jeudi soir pour une double grève, la première depuis 1963.

"Je me sens triste et c'est douloureux et c'est nécessaire. Ils gagnent tellement d'argent. Et ils disent que nous n'abordons pas ce problème de manière équitable. Quand le patron de Disney gagne 45 millions de dollars par an, et que nous demandons un salaire décent pour vivre, je pense que le doigt de la déraison peut être pointé dans leur direction. Personne ne veut faire la grève, mais il n'y a tout simplement pas moyen que nous continuions ainsi.", a déclaré Jennifer Van Dyck, actrice et membre du SAG-AFTRA.

"Je pense qu'il est important pour nous d'être rémunérés pour notre travail, surtout en ces temps nouveaux. Lorsque la société change, les choses doivent être mises à jour, les choses doivent être ajustées et réorganisées. Et je pense que c'est juste.", s'est confiéeRoxann Remekie, actrice et membre du SAG-AFTRA.

Scénaristes et acteurs demandent une revalorisation de leur salaire notamment sur les plateformes de streaming, ils réclament également des garanties au regard de l’usage de l’intelligence artificielle qui menacent leurs emplois si on ne l’empêche pas de générer des scripts ou cloner des voix et images.