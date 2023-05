USA : Ludacris obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Le célèbre rappeur et acteur américain Ludacris a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. pour l'ensemble de sa carrière au cinéma.

En tant que rappeur, Christopher Ludacris a remporté trois Grammys avec 20 nominations. Il est actuellement en tournée avec Janet Jackson.

Ludacris a vendu plus de 24 millions d’albums dans le monde avec des chansons telles que Stand Up, Get Back ou encore Southern Hospitality. Chris Bridges, de son vrai nom a été honoré pour son rôle.

"J'avais l'habitude de me promener dans ce quartier lorsque j'étais enfant et que je venais à Hollywood. Je n'ai jamais pensé qu'il était possible pour moi d'avoir ma propre étoile", a-t-il dit ému.

La star décorée à Atlanta est surtout connue au cinéma pour son rôle dans "Fast and Furious où il incarne Tej Parker, un expert en technologie, un mécanicien et un sprinteur. Emu Chris Bridges, a remercié ses fans, sa famille et les personnes qui l'ont permis de briser tous les stéréotypes lors de la cérémonie de récompense.

L’étoile de Ludacris est la 2 756e sur le Hollywood Walk of Fame. Il est situé au 6426 Hollywood Boulevard.