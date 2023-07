USA : la grève des acteurs et scénaristes s'étend à d'autres villes

Aux Etats-Unis, le conflit social qui implique des scénaristes et des acteurs s’étend à plusieurs villes.

Après Los Angles et New York, épicentres des actions de grève, des dizaines de petites et moyennes sections locales à travers le pays ont suivi l’appel des dirigeants du principal syndicats des acteurs.

"Et puis, ils ont eu des excuses VHS. Ils ont eu des excuses DVD. Ils ont eu des excuses pour le câble. Il y avait toujours une excuse pour ne pas améliorer nos vies. Aujourd'hui, c'est l'IA qui l'est. Si l'IA élimine les travailleurs de fond, les écrivains, si elle supprime des emplois, qui va, qui va diffuser en continu ? Qui pourra payer sa facture de câble ? Ils empirent nos vies pendant qu'ils améliorent les leurs", a déclaré David Morse, acteur.

Le rassemblement de Philadelphie à Love Park a attiré les acteurs vedettes de la série télévisée à succès "Abbott Elementary" tournée dans la ville dont Sheryl Lee Ralph. Des visages connus dont la participation au mouvement permet de mettre en lumière les revendications des acteurs et scénaristes moins célèbres pour qui les paiements résiduels ont été quasiment réduits à néants par le système de diffusion en continu entre autres.

"Il ne s'agit pas de vos stars préférées de la télévision ou du cinéma. Notre syndicat est composé à 80 % de gens ordinaires qui essaient de gagner leur vie.", a expliqué Sheryl Lee Ralph, actrice.

Pour les syndicats en question, la Screen Actors Guild-American Federation of television and Radio Artists (SAG-AFTRA) et la Writers Guild of America, l’un des principaux problèmes est également l'utilisation non rémunérée de leur travail et de leur image par des avatars dotés d'intelligence artificielle.