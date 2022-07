Première mondiale de ''Nope'' de Jordan Peele

L’obsession de la race humaine pour le spectacle, le sujet est porté à l’écran par Jordan Peele dans ‘’ Nope’’. Un film de science-fiction dont la première mondiale a eu lieu à Hollywood.

‘’ Nope’’ est une nouvelle série d'horreurs et de métaphores troublantes. Des habitants d’une vallée perdue dans les confins de la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante et surnaturelle.

Comment réagir face à ce spectacle si étrange ? La trame semble plonger l’humanité dans la quête de la réponse à cette question.

"Le véritable méchant (ndlr : du film) est notre addiction à l'attention et aux spectacles, et notre incapacité à pouvoir y réagir en temps réel, par opposition à l'exploitation du scénario. Ce n'est pas différent de tous ces gens qui font les yeux doux sur une autoroute lorsqu'il y a un accident. Personne n'appelle (ndlr : les services d'urgence) mais tout le monde s'arrête pour regarder. C'est en quelque sorte la véritable horreur dont parle notre film. Au lieu de faire quelque chose, ou de dire quelque chose, ou de savoir ce que vous savez et d'en rester là, ce n'est pas suffisant, vous devez faire un pas de plus et trouver un moyen de voir ce que cela peut faire pour vous. Et je pense que c'est ça la véritable horreur.", explique l'actrice Keke Palmer, actrice.

’Nope’’, est le troisième film du scénariste et réalisateur afro-américain de 43 ans. Après le succès de Get Out, il y collabore une fois de plus avec Daniel Kaluuya, son acteur fétiche

"Jordan Peele est un preneur de risques. Il est prêt à prendre des risques et c'est aussi un excellent collaborateur, qui s'entoure de personnes en qui il a vraiment confiance, comme Daniel Kaluuya dans le rôle principal de Get Out. Et maintenant ils sont de nouveau ensemble et ce film a fait des merveilles. Je pense que depuis que Jordan a pris un risque avec ce film, il est prêt à prendre plus de risques, et ça marche. ", souligne l'acteur Brandon Perea.

Suffisant pour comprendre la déclaration de l’auteur "Nope" vise à atteindre un type de film hollywoodien, autrefois inaccessible. Sortie en salles vendredi.