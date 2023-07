Chili : naissance d'un âne sauvage africain, espèce en voie d’extinction

Un petit de l'âne sauvage d'Afrique, espèce presque disparue, a été présenté au public chilien jeudi, 17 jours après sa naissance.

Après un déclin brutal des populations recensées dans les années 1980 en Érythrée et en Éthiopie, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime qu'il pourrait y avoir entre 23 et 200 spécimens adultes en liberté.

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les ânes sauvages d'Afrique sont classés comme des animaux "en danger critique d'extinction" sur sa liste rouge, étant l'un des équidés les plus menacés.

Les données relatives à la présence de ces animaux dans la nature utilisées par l'UICN varient considérablement, le nombre publié par l'organisme n'est qu'approximative.

Ils peuvent peser entre 250 et 275 kg et mesurer 125 cm.

Ce qui frappe le plus, c'est que son corps est très semblable à celui de n'importe quel âne, mais qu'il a des pattes blanches et rayées comme celles d'un zèbre, bien qu'il ne s'agisse pas d'un hybride entre les deux espèces.

Le zoo de Bâle, en Suisse, a mis en place un programme visant à former des employés à différencier les espèces et à éviter les croisements, ce qui, à terme, pourrait entraîner leur extinction.

Le zoo de Buin, accrédité par l'Association latino-américaine des zoos et aquariums (ALPZA), participe au programme, ce qui lui a permis de recevoir en 2017 trois femelles de France et en 2019 un mâle adulte, pour former de nouvelles familles et rechercher des reproductions.

Avec la naissance de Juniana, le zoo de Buin compte sept ânes sauvages africains.