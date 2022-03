Au Kenya, les Bongos des montagnes frôlent l'extinction

Au Kenya, les plaines clairsemées de la ville de Nanyuki abritent une espèce en danger critique d'extinction le bongo des montagnes.

Caractérisé par les rayures qui ornent son corps, le bongo des montagnes est un type d'antilope. Il en reste actuellement moins de 100 à l'état sauvage. Sous-espèce du bongo (Tragelaphus eurycerus), on les trouve dans les forêts denses d'Afrique centrale et ils cohabitent en petits groupes.

Ici, au Mount Kenya Wildlife Conservancy, où les bongos des montagnes viennent se nourrir, des efforts sont en cours pour augmenter ce nombre. Le conservatoire leur fournit les médicaments et les vaccins dont ils peuvent avoir besoin.

Robert Aruho est le chef de la conservation de l'établissement. Il explique que le nombre de bongos de montagne a commencé à décliner après les années 1950, lorsqu'ils ont commencé à être braconnés pour leur viande. Les exportations du bongo des montagnes sont également devenues plus courantes.

"Nous nous concentrons sur le bongo de montagne simplement parce qu'avant les années 1950, ces espèces étaient disponibles et abondantes dans cette zone, c'est-à-dire dans les chaînes de montagnes du Mont Kenya et des Aberdares, mais après les années 1950, ces espèces ont commencé à connaître un déclin très régulier, largement attribué au braconnage, car le bongo est un très gros animal. Ils capturaient aussi des animaux pour l'exportation, donc le commerce des animaux vivants, et des maladies comme la peste bovine qui a attaqué le pays au début du 19e siècle, ce qui a entraîné une réduction du nombre d'animaux, sans compter la perte d'habitat" affirme t-il.

"Le dernier recensement national de la faune a révélé qu'il restait moins de 96 bongos à l'état sauvage, ce qui est très alarmant, car si l'on met cela en perspective, les rhinocéros sont presque 80 fois plus nombreux que les bongos que nous avons ici", explique M. Aruho.

Certains d'entre eux ont été emmenés dans des zoos à l'étranger, et les efforts déployés pour sauver ces animaux reposent sur leur retour au Kenya. Il ne restait que 18 de ces timides créatures en captivité aux États-Unis. En 2004, ils ont tous été rapatriés au Kenya afin de commencer le processus de reproduction et de rétablissement du bongo des montagnes dans son territoire naturel. Mais le processus a été lent.

Afin de stimuler le rétablissement de l'espèce dans la nature, l'agence gouvernementale, Kenya Wildlife Service, en collaboration avec Mount Kenya Wildlife Conservancy, a lancé le sanctuaire Mawingu Bongo dans le cadre du plan national de rétablissement et d'action pour le bongo de montagne 2019-2023.

Le sanctuaire est une zone forestière indigène de 800 acres située sur les pentes du Mont Kenya. Le 9 mars, pour la toute première fois, 5 bongos de montagne seront libérés de la réserve au sanctuaire de bongo de montagne de Mawingu.

Cela contribuera au programme de reproduction et au réensauvagement de l'animal, ainsi qu'à sa réintroduction dans ses habitats d'origine, tels que les forêts de Ragati, d'Eburu, de Mau et d'Aberdare. Actuellement, la réserve abrite environ 63 bongos de montagne. Inverser le cours de l'extinction est coûteux et difficile.Mais il est vital de faire quelque chose, car l'extinction modifie les écosystèmes, ce qui, à terme, pourrait endommager l'environnement.

"Lorsqu'ils atteignent un point où nous devons intervenir pour les aider à se rétablir, le prix à payer en termes de ressources financières et humaines est très, très élevé, et parfois nous ne sommes pas prêts à payer ce prix", explique M. Aruho.