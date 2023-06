Maroc : la culture gnaouie inspire la mode

C’est dans les ruelles étroites de l'ancienne médina d'Essaouira, dans le sud-ouest du Maroc, que l'on peut avoir un aperçu de la richesse et la diversité culturelle du royaume. En particulier la culture gnaouie, qui est une source d’inspiration inépuisable pour de nombreux créateurs de mode locaux.

Certaines de leurs créations sont d’ailleurs exposées ici. Des collections de vêtements et d'accessoires brodés et colorés inspirés de ce peuple descendant d’esclaves venus notamment du Soudan.

" Tous les vêtements et accessoires sont inspirés de la culture amazighe et gnaoua, comme le bleu, le vert et l'orange qui font un bon mélange. Nous vendons également ici divers accessoires comme des sacs et des vêtements. Tout l'artisanat inspiré des cultures Gnaoua et Amazigh est vendu ici", explique Najat ben Yahya, une vendeuse.

Si la culture gnaouie est aussi présente ici, c’est parce que c’est dans cette région que les esclaves ont été emmenés au XVIe siècle.

Située sur la côte atlantique marocaine, la petite ville portuaire d’Essaouira est un lieu à part avec ses riads traditionnels et son artisanat.

" Comme c'est une petite ville au bord de la mer, où tout est calme, les gens viennent ici pour s'éloigner du stress et des [villes] surpeuplées. Les gens se connectent à la nature, à la terre et à la mer. Il y a une certaine spiritualité et les vêtements s'inspirent de tout cela", poursuit Najat ben Yahya.

Les gnaouas sont très attachés à la perpétuation de leurs traditions. Leur musique a notamment été inscrite au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Et depuis sa création en 1998, un Festival Gnaoua œuvre pour faire connaître et promouvoir la culture Gnaouie, aussi bien au Maroc qu’à l’international.