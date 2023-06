Soudan : Daglo annonce une trêve unilatérale pour l'Aïd al Adha

Le commandant des forces de sécurité soudanaises annonce une trêve unilatérale à l'occasion de l'Aïd al Adha.

Le commandant des forces paramilitaires soudanaises (RSF) a annoncé lundi une trêve unilatérale pendant l'Aïd al Adha.

Le général Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, a déclaré dans un enregistrement audio diffusé sur Al Arabiya TV que la trêve serait effective mardi et mercredi

Les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui combattent l'armée régulière soudanaise depuis la mi-avril, ont annoncé dimanche une "victoire dans la bataille pour le quartier général de la police".

"Le quartier général est sous notre contrôle total... et nous avons saisi un grand nombre de véhicules, d'armes et de munitions", a déclaré le RSF dans un communiqué, faisant état de la capture de camionnettes, de véhicules blindés et de chars d'assaut.

Si les FAR, dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, maintiennent leur emprise sur ce site stratégique, cela "aurait un impact majeur sur la bataille de Khartoum", a déclaré à l'AFP un ancien officier de l'armée ayant requis l'anonymat.

Près de 2 800 personnes ont été tuées au Soudan depuis que la lutte pour le pouvoir entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son ancien adjoint Daglo a dégénéré en guerre il y a plus de deux mois, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project (projet de données sur les lieux et les événements des conflits armés).

Le nombre réel de morts devrait être beaucoup plus élevé, les deux forces ne signalant pas les victimes et de nombreux corps gisant dans les rues de Khartoum et dans la région occidentale du Darfour, où la plupart des violences se sont produites.

Le quartier général de la police de Khartoum, situé à la périphérie sud de la ville, permet à la RSF de "contrôler l'entrée sud de la capitale", a déclaré l'ancien officier.

La présence des paramilitaires à cet endroit peut également constituer "une menace sérieuse pour le quartier général du corps blindé" situé à proximité, l'un des bastions les plus importants de l'armée dans le sud de Khartoum.

Des roquettes sur les maisons

Alors que les forces armées fidèles à Burhan jurent de reprendre le quartier général de la police, des images vidéo diffusées par la RSF montrent que les paramilitaires se sont déjà emparés de grandes quantités d'armes et de munitions, tandis que les combats se poursuivent à l'échelle du pays.

Une source de l'armée a déclaré que la RSF avait perdu "plus de 400 hommes" dans la bataille pour le siège de la police. Les paramilitaires n'ont pas fourni de chiffres sur les pertes.

Dimanche, "14 civils dont deux enfants ont été tués" dans cette zone, selon un réseau d'activistes qui organisent les opérations de sauvetage et l'évacuation des blessés vers les quelques hôpitaux encore en activité.

Selon le comité d'activistes, 217 autres personnes ont été blessées, "dont 72 dans un état critique", par des "balles perdues, des raids aériens ou des bombardements" dans des quartiers résidentiels du sud de Khartoum.

Les deux tiers des établissements de santé des principaux champs de bataille sont toujours hors service, certains ayant été bombardés et d'autres étant occupés par les combattants.

Les quelques hôpitaux qui fonctionnent encore manquent cruellement de fournitures médicales, ont du mal à obtenir du carburant pour alimenter les générateurs et manquent de personnel, certains employés ayant fui ou ayant été touchés par les combats.

Le Darfour, vaste région occidentale à la frontière du Tchad, a été le théâtre des violences les plus meurtrières depuis que la guerre a éclaté le 15 avril.

À Nyala, la capitale de l'État du Sud-Darfour, au moins une douzaine de civils ont été tués dimanche, selon un médecin local.

Ce médecin, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité, a toutefois précisé que "la violence des combats limite les déplacements" des victimes vers l'hôpital.

Les habitants ont fait état de tirs d'artillerie intenses pendant la nuit, a déclaré l'un d'entre eux à l'AFP dimanche. "Les roquettes tombent sur les maisons des civils.

Alors que de plus en plus de Soudanais fuient chaque jour pour se mettre à l'abri, on signale de plus en plus de violences sexuelles et de pillages.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, quelque deux millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et environ 600 000 autres ont fui au-delà des frontières soudanaises.