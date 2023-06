Zimbabwe : des femmes contestent l'interdiction des "sex toys"

Sitabile Dewa était satisfaite de sa vie sexuelle lorsqu'elle était mariée, mais après son divorce, elle a trouvé ses perspectives de plaisir érotique plutôt sombres.

Au Zimbabwe, pays socialement conservateur, les femmes divorcées et les mères célibataires sont souvent considérées comme des partenaires indésirables pour les hommes et, dans sa frustration, Dewa a décidé d'utiliser des jouets sexuels.

Le problème, c'est que les jouets sexuels sont interdits par la loi au Zimbabwe. "Je ne devrais pas être privée d'exploration personnelle et de satisfaction personnelle", a déclaré Mme Dewa, âgée de 35 ans.

Une partie de la loi zimbabwéenne sur le contrôle de la censure et des divertissements rend illégale l'importation ou la possession de sex toys, car ils sont considérés comme "indécents" ou "obscènes" et nuisibles à la moralité publique. La possession de jouets sexuels peut conduire une femme en prison.

Sexualité des femmes

Mme Dewa a déclaré que cette loi était "archaïque" et elle en conteste une partie devant les tribunaux au motif qu'elle est répressive et qu'elle porte atteinte à sa liberté. En mars, elle a déposé des documents judiciaires pour poursuivre le gouvernement du Zimbabwe et demander l'abrogation de certaines parties de la loi. Le tribunal est en train d'examiner son cas.

Ses références audacieuses et ouvertes à la masturbation et à la sexualité des femmes ne manqueront pas de mettre de nombreux Zimbabwéens mal à l'aise.

Mais sa croisade est importante, selon les défenseurs des droits des femmes, car elle s'inscrit dans le cadre d'une remise en question plus large de la vision patriarcale du pays, où les choix des femmes sur toute une série d'autres questions qui les concernent, elles et leur corps - notamment la contraception, le mariage et même les vêtements qu'elles portent - sont examinés à la loupe et souvent limités.

Jouets sexuels

Mme Dewa est elle-même une militante des droits de la femme et affirme avoir utilisé sa propre expérience de vie pour s'opposer à l'interdiction des jouets sexuels.

La preuve que la loi est activement appliquée a été apportée l'année dernière lorsque deux femmes ont été arrêtées à propos de jouets sexuels.

L'une d'entre elles dirigeait une entreprise en ligne qui vendait des accessoires sexuels aux femmes et leur prodiguait des conseils sur leur utilisation. Elle a passé deux semaines en détention et a été condamnée à six ans de prison ou à 640 heures de travail d'intérêt général non rémunéré.

Selon Debra Mwase, responsable des programmes de Katswe Sistahood, un groupe zimbabwéen de défense des droits des femmes, ce qui semble le plus irriter les autorités sur la question des sex toys, c'est la mise à l'écart des hommes. Les femmes sexuellement libérées effraient les hommes qui dominent les espaces politiques, sociaux et culturels du Zimbabwe.

Colonialisme

"Le sexe n'est pas vraiment considéré comme une chose réservée aux femmes", a déclaré Mwase. _"C'est aux hommes d'en profiter. Pour les femmes, il est encore considéré comme essentiel uniquement pour la procréation._Le sexe sans homme devient une menace", ajoute-t-elle.

Stabile Dewa résume la situation en ces termes : "Ces lois auraient été abrogées depuis longtemps si la majorité des utilisateurs étaient des hommes."

L'histoire du Zimbabwe est également importante. Alors que l'on cherche à démêler les effets que le colonialisme a pu avoir sur les droits des femmes en Afrique subsaharienne, de nombreuses études ont montré que les femmes africaines étaient beaucoup plus expressives sur le plan sexuel avant que les lois, la culture et la religion européennes ne leur soient imposées.

L'éminente universitaire ougandaise Sylvia Ramale a écrit dans l'introduction d'un livre qu'elle a édité et intitulé "African Sexualities" que les femmes africaines précoloniales étaient "relativement libres" en ce qui concerne leur sexualité.

Oppression

D'une part, elles portaient des vêtements révélateurs, a expliqué Mme Ramale. Mais le colonialisme et la religion étrangère qui l'accompagnait "ont mis l'accent sur l'impureté et le péché inhérent au corps des femmes", a-t-elle ajouté.

Mme Mwase ironise sur ce qu'elle considère comme une grande ironie aujourd'hui au Zimbabwe, qui est indépendant et libéré de l'oppression de la minorité blanche depuis 43 ans et qui conserve pourtant des lois comme celle qui traite des jouets sexuels, héritée de l'époque coloniale.

"Les sociétés africaines continuent d'appliquer vigoureusement des valeurs et des lois abandonnées depuis longtemps par ceux qui les ont amenées ici. C'est en Europe que les femmes portent aujourd'hui librement moins de vêtements et sont sexuellement libérales, tout comme nous le faisions il y a plus d'un siècle", a-t-elle déclaré.

La campagne de Mme Dewa en faveur de l'accès aux jouets sexuels s'inscrit dans le contexte plus large du Zimbabwe, où les femmes sont "fatiguées de l'oppression", et elle est clairement tournée vers l'avenir, a-t-elle déclaré. Mais il y a eu récemment des signes d'un retour vers le passé qui pourrait également être bienvenu.

Éducation sexuelle

Certaines parties d'une tradition précoloniale d'Afrique australe connue sous le nom de "Chinamwari" sont en train d'être remises au goût du jour : les jeunes femmes se réunissent pour des séances d'éducation sexuelle supervisées par des femmes plus âgées de leur famille ou de leur communauté.

Des conseils sur tous les sujets, des préliminaires aux positions sexuelles en passant par la santé sexuelle et reproductive, sont prodigués, ce qui confère à la Chinamwari une réputation osée, mais lui confère également le potentiel d'autonomiser les jeunes femmes.

Dans le Zimbabwe d'aujourd'hui, les réunions de Chinamwari sont annoncées sur internet. Mais elles s'accompagnent désormais de garanties de secret, en grande partie à cause des attitudes dominantes à l'égard de la sexualité et des réactions négatives de certains hommes mal à l'aise à l'idée que les femmes soient trop douées pour cela.