RDC : le "Liputa Fashion Show" revient pour une 9e édition

Un défilé de mode dans l'est de la République démocratique du Congo espère inspirer la paix et la créativité dans une région touchée par les conflits.

La 9e édition du défilé de mode Liputa a présenté des créateurs, mannequins et artistes du Cameroun, du Sénégal, du Burundi, de France, des États-Unis, etc.

Dans son atelier de Goma, la styliste Flore Mfuanani Nsukula met la touche finale à sa dernière collection.

"Nous voulons que la paix soit rétablie dans notre pays, en particulier au Nord-Kivu", dit-elle.

"A travers l'art, toutes les couleurs que nous allons exprimer, à travers nos vêtements, ce sera plein d'émotions, en essayant d'expliquer ce que nous vivons dans notre pays."

Un conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) dure depuis des décennies, avec plus de 100 groupes armés luttant pour le contrôle de précieuses ressources minérales tandis que d'autres protègent leurs communautés, et a déclenché un exode de réfugiés.

Le défilé de mode de Liputa a eu lieu samedi soir (24 juin), sa 9ème édition.

Les organisateurs ont déclaré que c'était l'occasion de délivrer un message de paix et de coexistence pacifique pendant une période de tensions accrues.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 dans l'est du pays.

"Les Africains doivent être un, être unis. C'est vrai que nous avons une très grande diversité culturelle, mais cette diversité doit nous rassembler", déclare la créatrice de mode camerounaise Délia Ndougou, qui a présenté une collection inspirée du drapeau de sa propre nation.

"On voulait vraiment transmettre de la joie dans les vêtements, de la paix dans les vêtements, des styles très gais, une question de faire sourire le monde", ajoute Chadrac Lumumba, styliste créatif de Kinshasa.

"La situation s'améliore déjà"

Le spectacle de Goma a présenté des designers, des mannequins et des artistes du Cameroun, du Sénégal, du Burundi, de France, des États-Unis et plus encore.

"On pense qu'on a envoyé un message pour dire que tous ces gens qui sont venus ailleurs, ça veut dire que la situation s'améliore déjà", déclare Flore, après avoir fait ses débuts avec sa nouvelle collection sur les podiums.

"On a eu ceux qui sont venus de Centrafrique (RCA), du Cameroun, des USA, de France, pour venir présenter leurs collections, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, de la sécurité, avec le temps, ça va s'améliorer."

En plus de mettre en lumière l'industrie de la mode en RDC, le salon vise également à promouvoir la culture dans toute sa diversité, et à promouvoir l'importance des femmes dans l'industrie et la vie en général.

"Nous avons présenté ces collections, non seulement pour vendre les images de ces créateurs, mais pour montrer qu'en Afrique, en RDC, les zones considérées comme 'rouges', on peut y faire des choses que l'on voit dans d'autres pays qui ont la paix. ", explique l'organisateur David Ngulu.

"Je pense que chaque créateur a contribué à l'amour, à la paix et au vivre ensemble."