Angola : un sommet pour la paix en RDC

Le président de l'Union africaine a estimé mardi que la détérioration de la situation à l'Est de la République démocratique du Congo "déstabilise le pays" et a défendu les efforts pour faire du pays "une source de bonheur et non de conflit".

Azali Assoumani, qui s'exprimait à l'ouverture du Sommet quadripartite des chefs d'État et de gouvernement sur la pacification de l'Est de la RD Congo, qui se tient à Luanda, a déclaré que la situation qui prévaut "est une préoccupation de la région, du continent et du reste du monde".

"La détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire sur le territoire de la RDC déstabilise ce pays", a déclaré Assoumani, soulignant que la crise est d'autant plus préoccupante qu'elle survient dans un territoire aux richesses économiques et humaines indéniables.

Pour le président par intérim de l'Union africaine (UA), la déstabilisation dans l'est de la RDC "pourrait conduire toute l'Afrique sur le même chemin", défendant ainsi "l'intensification des actions conjointes et actives pour parvenir à des solutions en faveur d'un Congo apaisé et prospère".

"Et pour cela, nous avons besoin de solutions politiques, diplomatiques et sécuritaires adaptées, efficaces, innovantes afin de pouvoir les renforcer afin d'éviter les doubles emplois et aussi la concurrence entre les mécanismes régionaux", a-t-il souligné.

La nécessité d'une pacification dans l'est de la RD Congo, où les tensions militaires persistent et où ce pays s'oppose au Rwanda, est au centre de ce sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des quatre blocs régionaux africains.

Des représentants de haut niveau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (ICRGL) et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) participent à ce sommet à Luanda .

"Les objectifs stratégiques de ce sommet sont de convenir d'un cadre et d'une modalité communs pour la mise en œuvre et le suivi de ces initiatives pour la paix dans l'Est de la RD Congo", a déclaré Azali Assoumani, également chef de l'Etat des Comores.

Le dirigeant africain a rappelé que la RDC est un pays riche en ressources diverses, mais que les populations locales vivent dans une extrême pauvreté, principalement à cause du conflit, considérant que les blocs régionaux doivent être des acteurs de paix et de stabilité.

"C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour inverser cette tendance à faire de la RDCongo une source de bonheur et non une source de conflits et c'est pourquoi nous devons jouer en tant qu'acteurs de paix, de stabilité et de développement", a-t-il souligné.

Azali Assoumani a également salué le président angolais, João Lourenço, et la diplomatie angolaise pour leurs "efforts, leur engagement et leur disponibilité permanente au service de la concorde et de la coordination robuste de la crise sécuritaire" dans l'Est de la RDC.

Pour sa part, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahammat, a déclaré que la rencontre, sous l'égide de l'instance qu'il représente, "est un nouveau témoignage" de son "engagement sans faille pour" trouver "des solutions africaines aux problèmes africains".

"Comme je le dis toujours, les grands lacs africains constituent le cœur qui bat au cœur du continent", a-t-il souligné, faisant référence à l'engagement de l'UA à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. "Et que pour nous il est impératif de respecter nos principes, d'être fidèles à notre projet de faire taire les armes".

Moussa Faki Mahammat a également estimé, dans son allocution, que la nécessité de coordonner les efforts au niveau des organisations régionales "s'impose avec beaucoup plus d'urgence" afin d'avoir "beaucoup plus d'efficacité et une gestion très parcimonieuse des ressources".

"Ce besoin de coordination est nécessaire, compte tenu des crises mondiales et africaines, y compris les crises les plus graves comme celle soudanaise actuelle, c'est aussi un enjeu financier pour nous de placer les initiatives politiques et militaires comme un impératif de premier plan" , a-t-il conclu.

Le Burundi, le Zimbabwe, le Gabon, la RDC, le Rwanda, les Comores, la Namibie, des représentants de l'UA et des Nations unies participent à ce sommet de Luanda, qui cherche des mécanismes pour une paix effective dans la région orientale de la RDC.