L'ONU appelle à l'aide pour les Somaliens "traumatisés" qui ont faim

La patronne du Programme alimentaire mondial (PAM) a appelé jeudi la communauté internationale à venir en aide aux Somaliens "traumatisés et qui ont faim", alors que l'insécurité alimentaire "s'envole" à nouveau dans le pays victime des conflits armés et de la sécheresse.

"Je suis allée en Somalie le mois dernier et j'ai vu de mes propres yeux comment les conflits et le changement climatique concourent à détruire les vies et les moyens de subsistance de millions de Somaliens", a déclaré Cindy McCain devant le Conseil de sécurité de l'ONU, décrivant un quotidien fait de "violence, de peur et de faim".

Fin 2022, le pays, victime d'une sécheresse historique débutée en 2020, avait échappé à une famine généralisée grâce à l'intensification de la réponse humanitaire. "Mais aujourd'hui, nous risquons de perdre les précieuses avancées réalisées depuis ces jours sombres de l'an dernier", a-t-elle mis en garde.

Les derniers chiffres "montrent que l'insécurité alimentaire s'envole à travers la Somalie", a-t-elle ajouté.

"Plus de 6,6 millions de personnes - un tiers de la population - devraient faire face à une crise alimentaire ou à des niveaux de faim encore pires. Cela inclut 40 000 personnes qui luttent pour survivre dans des conditions proches de la famine".

"Encore pire, 1,8 million d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë en 2023", a-t-elle précisé.

Depuis début 2022, les conflits armés "ont provoqué plus d'un million de déplacements internes", ajoutés à 2,1 millions de déplacés en raison des catastrophes climatiques ces trois dernières années, a-t-elle noté.

"A force d'être sans cesse obligés de bouger, les gens sont pauvres, traumatisés et ont faim". Et malgré ces conditions, faute de moyens suffisants, le PAM est obligé de réduire son aide alimentaire "vitale".

En décembre, l'agence onusienne pouvait fournir une aide alimentaire à un "record" de 4,7 millions de personnes par mois mais "fin avril, nous avons dû réduire à 3 millions par mois", a insisté Cindy McCain.

"Et sans injection immédiate d'argent, nous devrons encore couper nos listes de bénéficiaires en juillet à seulement 1,8 million par mois", a-t-elle prévenu.

L'ONU avait lancé un appel aux dons de 2,6 milliards de dollars pour la Somalie pour 2023, mais le plan d'aide humanitaire est seulement financé à environ 30%.

Ce n'est qu'au cours des dernières années que la Somalie a commencé à retrouver ses marques après trois décennies de chaos. En mai dernier, Hassan Sheikh Mohamoud, qui a été président de la Somalie entre 2012 et 2017, a été reconduit à la tête du pays après une longue bataille démocratique.

La Somalie a été confrontée à de nombreuses attaques d'Al-Shabab et le gouvernement s'est récemment lancé dans ce qui a été décrit comme l'offensive la plus importante contre le groupe extrémiste depuis plus d'une décennie.

Catriona Laing, la nouvelle représentante spéciale des Nations unies pour la Somalie, a déclaré au Conseil que les opérations du gouvernement avaient dégradé al-Shabab sur le plan militaire et délogé ses combattants de plusieurs régions, ce qui constitue "une réussite notable".

Cependant, M. Laing a déclaré qu'Al-Shabab restait une menace importante, soulignant "une résurgence récente de l'ampleur, du rythme et de la répartition géographique" de ses attaques, notamment celle du 9 juin contre l'hôtel Pearl Beach à Mogadiscio, la capitale, qui a fait neuf morts.

L'Union africaine dispose d'une force en Somalie qui soutient les forces gouvernementales dans leur lutte contre Al-Shabab. L'année dernière, le Conseil de sécurité a approuvé à l'unanimité une nouvelle mission de transition de l'UA, connue sous le nom d'ATMIS, pour soutenir les Somaliens jusqu'à ce que leurs forces prennent l'entière responsabilité de la sécurité du pays à la fin de 2024.

Mme Laing a indiqué que la réduction des effectifs de l'ATMIS et le transfert des responsabilités étaient en cours, mais son évaluation initiale "est que la complexité, les contraintes et le rythme du processus de transition présentent des risques, (et) qu'il s'agit d'un défi".