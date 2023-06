Des Maliens satisfaits de la reprise du train Bamako-Kayes

La ligne historique de train de voyageurs entre Bamako et Kayes, axe vital pour le transport des personnes et des marchandises au Mali, est remise en service après cinq années de fermeture et de rénovation, pour le plus grand bonheur des voyageurs.

Après 15 heures de trajet, la locomotive CC207 de la Sopafer-mali qui avait quitté Bamako vendredi matin est arrivée samedi vers 3 heures du matin à Kayes dans l'ouest du pays marquant ainsi la reprise du trafic ferroviaire interrompu pendant 5 ans. À son arrivée, Alassane Sissoko, conducteur de ce train, s'est dit satisfait tout en soulignant le travail à faire pour dissiper les doutes chez les voyageurs pour les questions de sécurité.

"Ce que je peux vous dire maintenant, depuis le départ de Kayes jusqu'à l'arrivée ici (à Bamako, ndlr), le trajet a été parfait, très parfait, pour nous les conducteurs. Ce que je peux dire maintenant, c'est de rassurer tout le monde sur l'état de la machine et l'état du train" explique-t-il.

Kayes, près de la frontière du Sénégal à environ 613 km de la capitale malienne, est un nœud commercial, important pour le pays. Pendant la réhabilitation du chemin de fer, les voyageurs optaient pour la route, très fastidieuse et parfois soumise à des attaques.

Cette reprise intervient après plusieurs voyages d'essai sur le tronçon malien du chemin de fer Dakar-Bamako. Cette ligne ferroviaire était attendue dans un pays souffrant du manque et de la dégradation de ses infrastructures de transport.