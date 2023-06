Journée de l'Océan : le changement climatique menace les écosystèmes

Les Nations unies célèbrent ce jeudi la Journée mondiale des océans alors que des efforts sont déployés pour élaborer le premier traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans l'environnement marin.

Selon la professeure de politique de conservation marine, Lucy Woodall, le réchauffement climatique est également une grande menace pour l’écosystème marin.

"Nous constatons des impacts dans le monde entier et de manière disproportionnée dans les pays qui n'ont pas été les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Mais parallèlement, nous constatons les effets locaux de la pêche. Il peut s'agir de pêcheries non déclarées, non réglementées ou mal réglementées, qui ont un impact direct sur l'océan. Et ce que nous savons, c'est que lorsque ces pressions multiples se superposent, ils ont un impact massif sur l'océan, sur son fonctionnement et sur les avantages qu'il nous procure, à nous et à l'ensemble de la planète," explique Lucy Woodall, professeur associé de biologie et de politique de conservation marine à l'université d'Exeter, et scientifique principal à la Nekton Foundation.

La température moyenne à la surface des océans aurait augmenté d'environ 0,13 dégrés celsius par décennie au cours des 100 dernières années, selon l'Administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère.

Par ailleurs, les contributions pour limiter le réchauffement climatique depuis les accords de paris sur le climat restent insuffisantes.

"Il y a deux choses vraiment importantes que nous pouvons faire pour aider, et la première est de réduire les émissions de CO2 à l’échelle mondiale. Nous devons le faire immédiatement et créer des zones protégées à grande échelle," défend Cassandra Brooks, professeur adjoint en études environnementales, Université du Colorado Boulder.

La journée mondiale des océans devrait être l’occasion pour les nations de travailler ensemble pour apporter des solutions viables aux échelles nationales et internationales pour pallier les dégâts de la crise climatique.

"Par rapport à la Journée mondiale des océans, nous avons tous notre propre interprétation du thème "Les marées changent". Pour moi, il s'agit de passer du problème à la solution. C'est beaucoup plus stimulant. C'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble en tant que société mondiale," partage Lucy Woodall.

La semaine dernière un projet de traité visant à mettre fin à la pollution plastique a été convenu.

Lundi, la côte d’ivoire accueillait la journée mondiale de l’environnement, axée sur les solutions à la pollution plastique.

Entre inondations et sècheresse historique, l'Afrique est le continent qui pâtit le plus des aléas climatiques alors que sa part dans les émissions mondiales de CO2e est la plus faible.