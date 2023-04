Nigéria : "l'homme-araignée" milite pour l'environnement

Au Nigeria, un homme-araignée milite pour l’environnement et ramasse les détritus.

L'écologiste Jonathan Olanlokun est devenu célèbre dans sa ville d'Osogbo, dans l'État d'Osun, lorsqu’il a décidé de lutter contre la pollution locale en portant le costume de Spiderman.

Au Nigeria, les déchets environnementaux représentent un défi majeur, en particulier dans les zones urbaines.

_"2004 a été l'année où j'ai commencé mon travail en tant qu'activiste écologiste, je nettoie les rues, je dis aux gens comment ils peuvent garder leur environnement propre mais de plus en plus de gens ne me prennent toujours pas au sérieux et je me sens triste à ce sujet mais cela ne m'empêcherait pas de faire mon travail. J'ai continué à le faire jusqu'en 2021, j'ai commencé à porter le costume d'homme araignée et j'ai commencé à avoir des résultats positifs, les gens ont commencé à me prendre au sérieux et j'en suis heureux, il y a de la joie en moi, les gens sont maintenant plus préoccupés par leur environnement qu'avant.", a déclaré_Jonathan Olanlokun, militant environnemental.

Le seul super-pouvoir que possède Jonathan Olanlokun est sa détermination à faire bouger les choses dans sa communauté.

Son costume lui permet de se faire remarquer et d'attirer l'attention sur le problème des déchets dans les rues.

"Je suis très heureux de l'entendre et de le voir faire ce qu'il veut, à sa manière. Et pour moi, c'est louable. Nous ne pouvons pas tous attendre que les gouvernements fassent quelque chose pour nous. Jonathan s'assure que son environnement n'est pas seulement bon pour lui. L'environnement est également intact pour la génération à venir", s'est confiéAnthony Adejuwon, écologiste.

L'un des principaux défis de la gestion des déchets au Nigeria est le manque d'infrastructures et de ressources adéquates pour la collecte et l'élimination des ordures.

De nombreuses autorités locales peinent à fournir des services de base, ce qui entraîne l'accumulation de détritus non collectés dans les rues, les espaces ouverts et les canaux d'évacuation.