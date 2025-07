Kenya : commerces pillés après les manifestations à Nairobi

Les commerçants de Nairobi, capitale du Kenya, se réveillent sous le choc après les violentes manifestations de lundi.

Ce mouvement de protestation, mené par des jeunes de la Génération Z, dénonce la corruption et la mauvaise gouvernance du pays. Selon la Commission nationale des droits humains, financée par l'État, au moins dix personnes ont été tuées lors des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Mais les dégâts ne se limitent pas aux pertes humaines : de nombreux commerces, banques et même deux hôpitaux ont été vandalisés dans la capitale et ses environs.

Nancy Gicharu, propriétaire d’une boutique, raconte le saccage de son commerce : certains voyous car ce ne sont pas des manifestants de la Génération Z ont envahi notre boutique. Nous avons perdu énormément : argent liquide, téléphones, ordinateurs, imprimantes… Même la boutique est endommagée au point d’être irréparable.

Depuis plusieurs semaines, des milliers de jeunes Kényans descendent dans la rue, dénonçant une vie de plus en plus chère, une classe politique jugée corrompue, et l’absence d’avenir pour la jeunesse. Le mouvement a débuté en août dernier et continue de prendre de l’ampleur, en dépit de la répression.

Le gouvernement kényan n’a pas encore réagi officiellement aux derniers incidents. Une réponse politique est attendue dans les prochains jours, alors que de nouveaux appels à manifester circulent déjà sur les réseaux sociaux.