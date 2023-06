Maroc : des ONG appellent à des sanctions sévères contre les viols

Plusieurs associations de défense des droits humains étaient rassemblés mercredi devant le tribunal d'Agadir dans le sud du Maroc, appelant la justice à restatuer sur la condamnation de six hommes accusés d'avoir violé une jeune fille âgée de 15 ans au moment des faits dans un village près de Tata en 2021.

La justice a reporté à la mi-juillet le procès en appel de ses hommes. Selon l'oncle de Fatima-Zahra, l'enfant né de ce viol est aujourd'hui âgé de 8 mois.

Nous demandons que la justice et les droits de cette fille soient respectées, nous voulons savoir qui est le père de son bébé et nous voulons que les violeurs écopent d'un verdict plus équitable dit-il.

Les six accusés dont l'un est en fuite ont été condamnés en décembre 2021 à une peine d'un an de prison chacun pour attentat à la pudeur sur mineure. Pour les associations de défense des droits humains, le verdict n'est pas proportionnel à la brutalité du crime commis contre la jeune fille et encourage la culture du viol.

Nous continuerons à nous mobiliser en faveur de cette jeune fille, puisque l'audience d'aujourd'hui a été reportée au mois de juillet, a expliqué Fadma Izourane, d'une association des droits des Femmes.

Ce drame fait écho à un autre cas où trois hommes accusés de viol sur une fillette de 11 ans avaient été condamnés en mars dernier en première instance à deux ans de prison avant que le verdict ne soit corsé en appel passant à 20 et 10 ans d'emprisonnement pour les accusés après une forte mobilisation de la société civile.