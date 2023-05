Athlétisme : l'Américain Fred Kerley domine le 100 m à Rabat

Le champion du monde américain Fred Kerley a remporté le 100 m du meeting de Ligue de diamant de Rabat (Maroc) dimanche en 9 sec 94 (vent de 0,1 m/s).

Malgré un début de course difficile, Fred Kerley s'est imposé en puissance (9.94, vent de 0,1 m/s) lors du 100 m du meeting de Ligue de diamant de Rabat dimanche, privé du champion olympique italien Marcell Jacobs, forfait.

Depuis plusieurs semaines, le champion du monde américain et son homologue italien s'envoient des piques sur les réseaux sociaux et réclament un duel, qui était prévu à Rabat avant que Jacobs ne déclare forfait en raison de soucis au dos, une annonce accueillie en ligne par les moqueries de Kerley cette semaine.

A Rabat, le colosse américain (1,91 m) a envoyé un nouveau message à son rival en dominant en 9 sec 94 une opposition de grande qualité.

Instable dans les starting-blocks, Kerley a surmonté un départ moins probant que ses adversaires pour les dominer grâce à sa fin de course, son point fort habituel, lui qui sait aussi briller sur 200 et 400 m.

Le sprinter de 28 ans a gonflé les muscles après la ligne franchie et hurlé sa fierté d'une 10e victoire consécutive sur la ligne droite. Il espère affronter Jacobs vendredi à Florence, dans le pays du champion olympique.

"Le seul poids qui est sur mes épaules, c'est la façon dont je dois courir, et je sais ce que j'ai à faire. J'espère juste qu'il (Jacobs) est en bonne santé et qu'il est prêt pour la prochaine course, s'il est disponible. Aux Mondiaux (à Budapest, en août), je viserai un doublé (100 et probablement 200 m)", a-t-il déclaré au micro de l'organisateur.

El Bakkali star à domicile

Derrière lui, le Sud-Africain Akani Simbine (9.99) et le Kényan Ferdinand Omanyala (10.05) ont fait mieux que le médaillé de bronze mondial américain Trayvon Bromell (5e en 10.10).

Le Français Mouhamadou Fall a terminé 8e en 10 sec 25.

Sur 200 m, la championne du monde jamaïcaine Shericka Jackson a fait respecter son statut avec une victoire probante en 21 sec 98 (vent de 0,8 m/s).

A domicile, le champion olympique Soufiane El Bakkali a ravi la foule avec un 3.000 steeple électrique où il a écrasé en solo la concurrence pour devenir le 8e meilleur performeur de tous les temps (7:56.68).

Pour sa rentrée internationale, le vice-champion d'Europe du 800 m en salle Benjamin Robert a pris la 3e place du double tour de piste en 1 min 45 sec 04, derrière les deux Kényans Emmanuel Wanyonyi (1:44.36) et Wyclife Kinyamal (1:44.73).

Sur 110 m haies, le Jamaïcain Rasheed Broadbell (13.08, vent de -1,3 m/s) a créé la surprise en dominant au finish le double champion du monde américain Grant Holloway (13.12), qui avait comme à son habitude pris un excellent départ. Pour sa première course de la saison, Pascal Martinot-Lagarde a terminé 7e de la course en 13 sec 69.