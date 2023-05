Roland-Garros 2023 : Ons Jabeur est optimiste

La joueuse de tennis Tunisienne Ons Jabeur, reste optimiste pour Roland-Garros, qu’elle soit dans une forme optimale ou en manque de rythme. Il s’agit du seul tournoi du Grand Chelem dans lequel la Tunisienne n’est pas encore parvenue à passer le stade des huitièmes de finale, qu’elle a atteint en 2020 et 2021.

" _Je suis à 100 %, c'est sûr. Je me suis entraînée avec de nombreux joueurs, en me déplaçant normalement. Mais on garde toujours à l'esprit la question de savoir si quelque chose va arriver j'essaie de ne pas me focaliser là-dessus._Mais oui, j'ai trouvé mon rythme... je sens que je vais beaucoup mieux... " a déclaré la joueuse de tennis, lors d'une conférence de presse.

A 28 ans, Ons Jabeur, est la première joueuse arabe à atteindre une finale de Grand Chelem. Elle affrontera le 30 mai l’Italienne Lucia Bronzetti.