Égypte : 2 ateliers d'embaumement de momies humaines et animales dévoilés à Saqqara

L’Egypte a dévoilé samedi deux ateliers dédiés à la momification d’humains et d’animaux à Saqqara. Deux tombes, qui appartenaient au chef des scribes de la 5e dynastie, il y a 4.500 ans, et à un prêtre de la 18e dynastie qui régna sur l’Egypte il y a 3.400 ans, ont également été mises au jour.

Mostafa Waziri, le chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, a tenu une conférence de presse pour annoncer cette découverte : _"Nous avons trouvé deux grands ateliers (d'embaumement), l'un était d’abord réservé aux humains avant d’être par la suite dédié à la momification des animaux, et le second n’a servi qu’aux humains. Nous y avons trouvé des lits, des outils de momification et des matériaux._Pendant les fouilles, nous avons également découvert une tombe appartenant à Ne Hesut Ba, qui a servi la cinquième dynastie de l'ancien royaume, il y a 4 500 ans".

Les tombes ainsi que les objets d’arts qu’elles renfermaient, sont très bien conservés. On peut admirer des scènes qui témoignent de la vie quotidienne ainsi que des inscriptions en hiéroglyphes aux couleurs encore vives. Des objets intacts, que les milliers d’années passées n’ont pas altéré.

Mohamed Youssef dirige les fouilles sur ce site archéologique à Saqqara, et selon lui cette découverte est inédite : " C'est une première de découvrir un atelier d'embaumement associé à des temples, tous les anciens ateliers d'embaumement étaient liés à Apis et se situaient à Memphis, ce qui signifie que c'est une découverte importante de trouver un atelier d'embaumement à Saqqara", explique l'archéologue.

Il ajoute :"Nous avons également découvert de nombreuses statues représentatives de l'art de l'ancien royaume, datant de 4 500 ans, ainsi que des antiquités et des pièces datant de 3 300 ans qui représentent le nouveau royaume, sans compter les bijoux et les accessoires. Nous avons également trouvé du fromage fabriqué par les anciens Égyptiens qui le conservaient dans des jarres en terre cuite et le plaçaient près des morts."

Le site de Saqqara, à 15 kilomètres au sud du Caire et des célèbres pyramides du plateau de Guizeh, est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser.

L’Egypte annonce régulièrement des découvertes archéologiques, qualifiées par certains experts d’effets d’annonce ayant une portée politique et économique plus que scientifique.