Égypte : tentative de pillage d'antiquités sous-marines déjouée

Les autorités égyptiennes ont annoncé lundi l'arrestation de deux hommes soupçonnés d'avoir tenté de voler des centaines d'objets anciens au fond de la mer.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les suspects avaient récupéré ces artefacts dans la baie d'Abou Qir, près d'Alexandrie.

Interpellés, les hommes ont avoué leur intention de revendre illégalement ces objets. Ils les avaient obtenus en plongeant et en remontant des trésors du fond marin.

Le butin saisis est impressionnant : 448 objets au total, dont 305 pièces de monnaie, 53 statues, 41 haches, 14 coupes en bronze, 12 lances et trois têtes de statues.

Ces antiquités datent de la période gréco-romaine (environ 500 av. J.-C. à 400 ap. J.-C.), une période riche en histoire et en art.

Des photos publiées par le ministère montrent des objets patinés, d'une couleur turquoise caractéristique. On y distingue des représentations de soldats antiques en uniforme, de personnages drapés, et une faune variée : lions, éléphants, tortues, dauphins et scorpions. Deux pièces semblent même représenter Pégase, le cheval ailé de la mythologie grecque.

Cette tentative de pillage souligne la vulnérabilité des sites archéologiques sous-marins et la persistance du trafic d'antiquités. L’enquête est en cours.