Maroc : découverte d'un reptile marin éteint depuis 66 millions d'années

Une équipe de chercheurs au Maroc a découvert une nouvelle espèce de lézard marin, nommée « Pluridens serpentis », malgré son extinction il y a environ 66 millions d'années.

La nouvelle découverte a été annoncée dans un article scientifique publié par le site Web « Cretaceous Research » par une équipe de chercheurs, dont des scientifiques de Grande-Bretagne, de France et du Maroc.

Les chercheurs ont révélé certaines caractéristiques rares observées chez ce type de lézard marin, car il possède deux crânes et deux mâchoires et mesure plus de 8 mètres de long, contrairement aux lézards similaires qui sont plus vieux que lui.

Parmi les caractéristiques trouvées chez cette espèce marocaine, l'équipe de recherche a expliqué qu'elle est liée à des mâchoires longues et fortes et à de très petites dents organisées de manière très spéciale.

Les caractéristiques du lézard découvert sont similaires à celles du serpent de mer moderne, car l'étude suggère qu'il s'appuie sur la langue pour chasser et la chimioréception pour rechercher des proies, ce que les chercheurs attribuent aux yeux étroits de ce type de lézard.