Ouganda : des "sites sacrés" menacés par l'exploitation pétrolière

En Ouganda, dans le district de Buliisa, il existe 32 sites sacrés où les chefs culturels se rendent pour consulter les esprits en cas de besoin au sein de la communauté d****e Bagungu.

Le mode de vie de ces gardiens, autorisés à accomplir des rituels culturels ou à parler aux esprits, est aujourd’hui menacé par l’exploitation pétrolière dans la région d’Albertine.

"Selon leur programme de Total, les gardiens ne sont pas là pour être aidés ou considérés de quelque manière que ce soit, seules les personnes qui disent qu'elles possèdent la terre sont les personnes qui font partie de leur programme. En ce qui nous concerne, nous ne faisons pas partie de leur programme et nous ne nous attendons pas à recevoir quoi que ce soit de leur part.", s'est confiéAlex Wakitinti, gardien spirituel.

Les compagnies pétrolières ougandaises ne reconnaissant pas l’importance de ces gardiens en tant que chef de sites sacrés, leur travail spirituel n’a selon eux pas été respecté.

L’importance spirituelle de la zone au bord du lac Albert a été négligée et l’endroit est devenu le centre des efforts controversés visant à faire de l'Ouganda un producteur de pétrole d'ici à la fin de la décennie.

"..... Ce sont des gens qui ne connaissaient pas l'impact potentiel de l'industrie pétrolière et gazière. S'ils l'avaient su plus tôt, ils auraient peut-être pu développer leurs moyens locaux de préservation de l'environnement en général, y compris la protection de leurs sites sacrés.", a expliqué Gilbert Tibasiima, vice-président du district de Buliisa.

Cette région isolée proche de la frontière congolaise, dans laquelle des quantités commercialement viables de pétrole ont été découvertes en 2006, abrite moins de 100 000 membres de l'ethnie Bagungu, connus pour leurs fortes croyances traditionnelles.

"Les compagnies pétrolières pensent qu'elles peuvent tout payer, y compris les sites naturels sacrés, bien que certains gardiens aient catégoriquement déclaré qu'on ne peut pas déplacer, transférer un site menacé d'un endroit à un autre.", a dit Wilson Kiiza, historien culturel de Bagungu.

"Nous pensons qu'il devrait y avoir des discussions constantes, un dialogue constant entre les promoteurs pétroliers et les anciens et les gardiens des sites naturels effrayés afin qu'ils leur expliquent l'importance et la signification de ces sites naturels effrayés pour eux - pour leur culture, pour leurs clans et pour leur vie..." a déclaréRobert Turyomurugyendo Katemburura, Institut africain pour la culture et l'écologie..

Les sites naturels sacrés restent en grande partie intacts, mais leur territoire a été empiété à mesure que TotalEnergies acquiert de plus en plus de terres.