Fuyant la guerre, des milliers de Soudanais se refugient en Ethiopie

Les données publiées mercredi par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquent qu'au moins 843 130 personnes au Soudan ont été déplacées, dont près de 259 000 ont fui vers les pays voisins.

Un réfugié soudanais séjournant dans un abri près de Port Metema en Éthiopie a exprimé sa gratitude pour les efforts de réinstallation déployés par les organisations internationales et les parties concernées.

Au port de Metema, en Éthiopie voisine, le personnel de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, de l'OIM, du Programme alimentaire mondial, de l'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses autres agences internationales travaille 24 heures sur 24 pour fournir des services aux réfugiés qui arrivent. Cependant, avec l'arrivée de plus en plus de personnes touchées par le conflit en provenance du Soudan, le travail de réinstallation fait face à une énorme pression.

Afin d'alléger la pression au port frontalier, le HCR a construit un abri pour réfugiés à environ six kilomètres du port, qui a accueilli environ 400 réfugiés soudanais et érythréens.

Les tentes en structure bois et toile sont installées en extérieur et ne sont équipées que des fournitures de première nécessité. Une dizaine de personnes séjournent dans chaque tente.

Redin Abdela Ahmed est l'un des rares réfugiés soudanais du camp à parler anglais. Il étudiait dans une université de Khartoum lorsque le conflit a éclaté, tandis que sa famille séjournait dans sa ville natale.

Malgré les conditions de vie médiocres et surpeuplées, Redin s'est dit satisfait du statu quo après avoir passé neuf jours dans le camp.

"Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons vivre ensemble, souffrir ensemble, partager nos affaires les uns avec les autres, car ce sera une situation temporaire et nous espérons avoir une vie meilleure que celle-ci", a déclaré Redin.

Redin a dit qu'il comprend les difficultés à réinstaller les réfugiés et apprécie le travail du HCR et d'autres groupes.

"Ils viennent de nous amener ici et ils ne nous ont rien dit et ils nous soutiennent, comme les trucs, l'eau, la nourriture. Ils font de leur mieux pour nous soutenir. Nous sommes très heureux ici", a-t-il déclaré.

Malgré tout, la sécurité est la principale préoccupation des esprits déchirés par la guerre. Redin dit qu'il se sent en sécurité ici et que c'est tout ce qui compte.

« Parce qu'ici on n'entend aucun coup de feu. Il n'y a pas d'arme. Et votre vie est en sécurité. Et c'est la chose principale de la vie", a-t-il déclaré.

Redin a déclaré qu'il espérait envoyer ses salutations aux parents et amis qui se trouvent au Soudan par le biais de la caméra.

"Salut à ma mère, mes frères, mes sœurs, mes amis et mon père aussi. Et j'espère que la guerre s'arrêtera et que tout le monde sera en sécurité et se sentira libre", a-t-il déclaré.

Environ 25,7 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Soudan alors que des affrontements armés meurtriers entre l'armée soudanaise et les RSF à Khartoum et dans d'autres régions ont eu lieu depuis le 15 avril.