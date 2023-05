La Russie offre des hélicoptères de sauvetage au Zimbabwe

Le Zimbabwe se dote des hélicoptères de sauvetage, don de la Fédération de Russie. Ils seront mis à contribution dans la lutte contre des catastrophes naturelles a souligné le président zimbabwéen réceptionnant ces appareils.

Emmerson Mnangagwa s’est félicité du geste russe dans un contexte de sanctions qui frappent son pays.

"Le Zimbabwe fait l'objet de sanctions et, contrairement à nos voisins et au reste du monde, il nous est difficile d'acquérir les outils dont nous avons besoin pour atténuer l'impact des cyclones et des catastrophes dans notre région.’’, a déclaré le chef de l'Etat zimbabwéen.

A travers ce geste, le Zimbabwe et la Russie tous deux sous sanctions occidentales tentent de renforcer leurs relations. Pour Harare, il est hors de question de remettre en cause La coopération avec Moscou.

"La Fédération de Russie est sous sanctions, le Zimbabwe est sous sanctions, imposées par les mêmes personnes, pour des raisons différentes. Puis on vous dit 'ne parlez pas à ce type qui est sous sanctions' alors que je suis dans la même situation. Vous dites que les victimes de sanctions ne devraient pas se parler, c'est absurde", a souligné Emmerson Mnangagwa.

Engagement du pays d'Afrique australe saluée par l'ambassadeur de Russie à Harare.

"Nous sommes fiers que, dans la situation géopolitique actuelle, la Russie et le Zimbabwe, amis de tous les temps, renforcent leur interaction malgré les menaces de sanctions et les défis de la période turbulente que nous traversons.’’, a déclaré Nikolai Krasilnikov, ambassadeur de Russie au Zimbabwe.

Le Zimbabwe croule sous le poids des sanctions économiques imposées par les occidentaux suite aux violations présumées des droits de l’homme par le régime de Robert Mugabe. Deux décennies après, ces mesures restent d’actualité.