"The Mother", Jennifer Lopez se dévoile dans un thriller Netflix

Jennifer Lopez s'est exprimée lors d'une interview avec l'Associated Press sur son nouveau thriller Netflix, "The Mother".

Le film suit Lopez dans le rôle d'un ancien assassin qui fuit d'autres assaillants dangereux, mais qui sort de sa cachette pour protéger la fille qu'elle a laissée derrière elle et dont elle s'est séparée. Le film met également en scène Omari Hardwick dans le rôle d'un agent du FBI à qui le personnage de Lopez a confié son nouveau-né afin de lui trouver un bon foyer.

Mme Lopez, l'artiste aux multiples distinctions, a également révélé qu'un genre de film figurait toujours sur sa liste de souhaits.

"Je pense toujours que je veux faire une vraie comédie musicale. Je ne l'ai jamais fait à l'écran. Cela pourrait être très amusant. J'ai joué avec l'idée de réaliser, mais maintenant que je suis mariée à un réalisateur oscarisé et que je vois ce qu'il faut pour le faire à ce niveau, je me dis 'Peut-être, peut-être pas'", a déclaré Lopez en riant. "Mais certainement des comédies musicales parce que c'est ce qui m'a donné envie d'être une artiste au départ, c'était de regarder des comédies musicales avec ma mère quand j'étais petite - chanter, jouer, danser, c'est pour ça que je fais les trois. C'est pourquoi je fais les trois. Ce serait donc une bonne chose".

Et Hardwick, qui a joué dans la série à succès "Power" - qui a duré six saisons entre 2014 et 2020 sur Starz - a déclaré qu'il serait intéressé par la reprise de son rôle d'ancien baron de la drogue devenu un homme d'affaires plutôt honnête, James St. Patrick, pour les séries dérivées, "Power Book II : Ghost" ou "Power Book IV : Force", ou par une nouvelle série dans l'univers de Power, si les deux parties parviennent à faire fonctionner le projet.

Alors, s'agit-il d'une réelle possibilité ? Suspense.