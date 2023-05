Des milliers de Somaliens fuient les inondations

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), la rivière Shabelle a déferlé sur ses rives à Beledweyne, dans le centre de la Somalie, forçant des milliers de personnes à abandonner leurs maisons.

Des pluies modérées à fortes dans les hautes terres éthiopiennes ont envahi cette semaine les rives de la rivière Shabelle.

Des maisons, des écoles et des établissements de santé ont été détruits le long des rives des deux rivières, dans le sud de la Somalie et dans l’est de l’Éthiopie, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

_"Nous avons fui les crues soudaines qui ont submergé la ville comme tant d'autres. Les gens ont quitté la ville en courant pour se mettre à l'abri. Pendant quatre jours, les inondations se sont déversées massivement dans la ville" a déclaré_Abdihafid Mohamed Yusuf.

Selon Hassan Ibrahim Abdulle, sous-gouverneur de la région de Hiran "la plupart des habitants des quatre districts de la ville de Beledweyne sont déplacés à cause des crues soudaines. 90 pour cent des villes locales ont fui. 10 pour cent sont encore dans la ville parce qu’ils ont été échoués ou ils vivent dans les hautes terres."

Si les pluies ont apporté un certain soulagement aux régions qui souffrent d'une sécheresse inédite depuis quarante ans, les inondations ont causées des dégâts majeurs dans plusieurs villes du pays.

L’Éthiopie et la Somalie ont connu cinq saisons pluvieuses ratées depuis la fin de 2020, qui ont déplacé 1,4 million de Somaliens et tué 3,8 millions de bêtes.

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents et intenses surtout en cette période de saison des pluies.

L'agence des Nations unies chargée de la réponse humanitaire, a mis en garde contre une augmentation des maladies telles que le choléra, alors que les conditions de vie risquent de se détériorer en Somalie.