Des inondations dans le centre de la Somalie

Depuis quelques jours, ces scènes d’inondations sont fréquentes dans le centre de la Somalie.

Ici, dans la ville de Beledweyne, le débordement d’un cours d’eau suite aux intempéries, a poussé des milliers de personnes à abandonner leurs domiciles. Selon l’ONU, les dégâts matériels considérables touchent aussi des marchés et des hôpitaux.

Ces précipitations, fréquentes pendant la saison des pluies, qui court d'avril à juin, apportent cependant un certain soulagement dans d’autres régions du pays qui souffrent d’une des plus graves sécheresses que la Somalie ait connues.

La Corne de l'Afrique est l'une régions les plus vulnérables au changement climatique, avec des crises de plus en plus fréquentes et intenses.