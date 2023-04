Tunisie : premier partenariat semi-privé avec le groupe Suez

Le groupe Suez a annoncé mercredi qu'il avait conclu le tout premier "partenariat public-privé dans le secteur de l'eau en Tunisie", en s'associant à l'office public Onas pour assainir les eaux usées d'une région du sud desservant près d'un million d'habitants.

La multinationale française s'est vu confier "l'exploitation du service public d'assainissement pour les gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine et Tataouine", selon un communiqué de presse de Suez.

Ce contrat de concession de 10 ans, d'une valeur totale de 200 millions d'euros, sera financé par la Banque mondiale pour la réhabilitation et l'extension des infrastructures et par l'Etat tunisien pour leur exploitation et leur maintenance.

Selon le communiqué de presse, Suez et plusieurs partenaires ont été choisis "pour assurer le traitement des eaux usées des 960 000 habitants" des régions concernées "dans le cadre du développement économique et social du sud du pays et avec la volonté de relever les défis environnementaux".

Le sud de la Tunisie, dont le gouvernement a commencé à rationner l'eau potable fin mars, bien avant l'été, en raison d'une sécheresse d'une ampleur sans précédent, est caractérisé par un climat particulièrement aride et est considéré comme l'une des régions les plus pauvres.

L'infrastructure actuelle de la zone de partenariat se compose de 14 stations d'épuration, 106 stations de pompage et 1 900 km de réseau d'égouts.

Outre la rénovation des équipements existants, le contrat prévoit des travaux permettant, entre autres, "la réutilisation des eaux usées en agriculture" et "le traitement de l'azote et du phosphore contenus dans les eaux usées" afin de rejeter une eau de meilleure qualité dans l'environnement, selon Suez.

Sabrina Soussan, PDG de Suez, s'est félicitée de ce premier partenariat public-privé, estimant qu'il correspond à son souhait exprimé lors d'une récente conférence de l'ONU sur l'eau d'une "meilleure articulation entre les secteurs public et privé pour répondre aux besoins en eau dans les années à venir".

Selon Mme Soussan, il s'agit d'un "projet structurant qui fera du pays une référence en matière de gestion de l'assainissement sur le continent africain" où le groupe est présent avec plus de 500 stations d'eau potable et d'assainissement.