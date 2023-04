Ouganda : des soins ophtalmologiques pour les plus démunis

En Ouganda, Gladys Atto s'est donné pour mission de lutter contre la cécité évitable depuis qu'elle a obtenu son diplôme d'ophtalmologiste à l'université des sciences et de la technologie de Mbarara.

Elle dirige le service des soins ophtalmologiques de l'hôpital régional de Moroto, un établissement qui reste cependant trop éloigné pour des milliers de patients du nord-est de l'Ouganda.

Soucieuse de ne laisser personne de côté, elle soigne gratuitement les habitants des régions les plus reculées de Karamoja :

" Étant donné que dans la sous-région de Karamoja, les patients n’ont pas accès aux soins de santé, nous partons à la rencontre des patients dans les villages. Après avoir vérifié l'état de leurs yeux, nous les soignons, et ceux qui ont besoin d'une intervention chirurgicale sont emmenés à l'hôpital".

Teresa est une mère de trois enfants dont le quotidien est marqué par des douleurs aux yeux. Elle ne peut plus aller jardiner de bonne heure à cause de ses problèmes ophtalmologiques. On lui a diagnostiqué la cataracte en 2020, sans pour autant qu'elle puisse accéder aux services de santé, et encore moins à un traitement spécialisé. Mais la docteure Atto lui a garantit qu'elle retrouvera la vue. Cette visite marque le début d'une intervention médicale, jusque là trop onéreuse pour cette patiente :

"Je n'ai pas pu me rendre au centre de santé parce que les autres personnes qui m'ont diagnostiquée venaient de Tokora. Et comme ils venaient de Tokora, je n'ai pas pu parcourir la distance puisque cela fait très loin. Je ne pouvais pas y aller et je restais seule à la maison".

Teresa devra subir une opération complexe. Elle est accompagnée par l’équipe médicale dans l'unité de santé la plus proche, à 35 kilomètres.

Selon le ministère ougandais de la santé, 57 % des cas de cécité dans le pays sont dus à la cataracte, une maladie qui peut être traitée. La cause la plus fréquente de déficience visuelle est l'absence de correction des troubles de la réfraction.

Depuis 2021, l'augmentation de la cécité évitable inquiète les experts entraînant un surcroît de travail pour la Dr Gladys Atto, qui reste motivée par la perspective de permettre à quelqu'un de recouvrer la vue.