Tunisie : la culture des céréales plombée par la sécheresse

En raison d'une grave sécheresse en Afrique du Nord, les agriculteurs tunisiens doivent s'attendre à une récolte catastrophiquement faible, mettant en péril la sécurité alimentaire de ce pays dont l'économie bat de l'aile.

Le constat est amer pour Tahar Chaouachi, agriculteur tunisien. Son champ de blé est loin de donner le résultat attendu. Le sol est sec et poussiéreux.

Sur les 600 hectares qu'il a plantés, il n'a pu en récolter que 70. Alors que l’année dernière il avait réussi à produire 1 000 tonnes de céréales.

La sécheresse qui sévit dans le pays depuis 4 ans plombe la culture des céréales. Les réservoirs SONT à des niveaux historiquement bas, à moins d'un tiers de leur capacité dans l'ensemble du pays.

"Il n'y a pas eu de pluie de toute l'année, et à cause de la sécheresse, nous continuons à labourer. C'est une sécheresse à 100%. Le blé n'a pas germé, et ceux qui ont germé n'ont pas eu assez d'eau pour pousser. On dit ici que la pluie de mars est de l'or pur. Il n'y a pas eu de pluie en mars ni en avril. Les précipitations ont été faibles toute l'année.", explique-t-il.

Le plus grand réservoir, situé à Sidi Salem, à quelques kilomètres de la ferme de Tahar Chaouachi, n'est rempli qu'à 16 % de sa capacité. La région n’a reçu que 10 centimètres de pluie. Poussant les agriculteurs à labourer les cultures flétries ou à récolter les tiges pour nourrir les animaux.

"Nous sommes inquiets pour l'année prochaine. On ne sait pas où on va trouver les semences. Nous ne savons pas ce qui va se passer. La production de cette année est nulle. Nous n'allons rien produire, ni foin, ni blé, ni légumineuses. Il n'y aura rien.’’, raconte Tahar Chaouachi.

La Tunisie a besoin de 3 millions de tonnes de blé et d’orge par an. Face à la sécheresse, des experts militent pour de nouvelles pratiques agricoles.

"Avec le changement climatique, il faut absolument repenser l'agriculture. Ce n'est plus logique de fournir 80% des ressources en eau pour 8% des terres agricoles utiles et laisser l'agriculture pluviale sans eau parce qu'avec la sécheresse, il n'y aura plus d'eau pour faire de l'agriculture pluviale.", explique Raoudha Gafrej, experte en climat.

Le syndicat des agriculteurs et des pêcheurs prévoit une chute de la production de deux tiers par rapport à l'année dernière. Et demande l’annonce de l’état d’urgence en matière de sécheresse et d’eau.